Citroën siempre se ha definido por sorprender. Sus diseños atrevidos y sus propuestas, siempre buscando satisfacer las necesidades de los conductores han llevado a la marca a lo que es hoy. Pero cuando la firma francesa presento el AMI demostró que todavía tiene ases bajo la manga. Solo ocho meses después de su llegada al mercado, este simpático cuadriciclo ya es el vehículo de su segmento más vendido en España, con 522 matriculaciones.

El AMI pudo parecer una apuesta arriesgada, pero es un vehículo mucho más lógico de lo que muchos pueden pensar. Este cuadriciclo llegó al mercado para situarse en ese espacio entre los ciclomotores y los coches. De hecho, la marca se plantea reemplazar el hueco del C1 con este modelo.

El AMI es un vehículo urbano 100% eléctrico que confía en todas sus versiones en un motor eléctrico de 6 kW (8 CV) de potencia y en una batería que le aporta una autonomía de hasta 75 kilómetros, una distancia suficiente para los trayectos urbanos diarios. Se recarga en tres horas en una toma doméstica y lo pueden conducir las personas mayores de 15 años si disponen del carné A. Su velocidad máxima es de 45 km/h.

Con estas características, Citroën hizo todo lo posible para que fuera, además de ideal para moverse por la ciudad, un coche práctico. Es por eso que el interior de este vehículo de 2,41 metros de largo y 1,39 metros de ancho, está distribuido pensando en ofrecer un espacio de carga adecuado para lo que está concebido, con soluciones en los pies del copiloto, bajo los asientos, o hasta el salpicadero.

Dos, por ahora

Su oferta se compone de dos versiones, una básica con múltiples opciones de personalización gracias a paquetes específicos y múltiples accesorios, y la más reciente, llamada My AMI Cargo. La primera, la AMI AMI, parte desde los 7.200 euros, 7.600 euros en caso de optar por los paquetes My AMI Blue, Grey, Orange o Khaki, con detalles en esos colores. Además, por 8.100 euros está disponible el My AMI Pop, con más detalles estéticos, y por 8.560 euros el My AMI Vibe, con decoración de líneas de nivel y barras en el techo.

El My AMI Cargo es la nueva solución para profesionales. Desde 7.600 euros, esta versión prescinde del asiento del copiloto para ganar capacidad de carga con 400 litros y carga útil de 140 kilos.

Finalmente, Citroën ha mostrado su espíritu aventurero en el reciente prototipo My AMI Buggy, concebido para el ocio con un diseño extrovertido basado en el color caqui y el amarillo y detalles como protecciones, una barra de iluminación en el techo y hasta una rueda de tipo ‘mud’ de repuesto. Suma, además, los asientos Advanced Comfort de Citroën. No está prevista su producción.