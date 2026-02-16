Las diez claves del éxito del nuevo Citroën C3

El nuevo Citroën C3 ha irrumpido en el mercado con una fuerza inusitada. Disponible como vehículo 100% eléctrico ë-C3 e híbrido C3 Hybrid, su gama cubre a la perfección las necesidades de las personas que buscan un automóvil del segmento B confortable, seguro, agradable en su conducción y con los equipamientos y tecnologías más avanzados. Estas son las diez claves de su éxito.

1. Estilo propio y diseño rompedor

El atrevimiento en su imagenes equiparable al de modelos míticos de la marca francesa, como fueron el GS o el CX. El diseño del nuevo Citroën C3 es una equilibrada combinación de geometría vertical y superficies horizontales, con presencia en el frontal del logotipo ovalado. También destaca una nueva firma luminosa, inspirada en el concept-car Citroën Öli.

2. Suspensión Citroën Advanced Comfort

El confort del nuevo Citroën C3 se beneficia de la suspensión Citroën Advanced Comfort, un equipamiento de serie en toda la gama. Estatecnología que recurre a amortiguadores con topes hidráulicos progresivos, exclusivos de la marca, ofrece la sensación de viajar en una alfombra mágica y un confort de marcha excepcional.

3. Bienestar interior

Con el nuevo Citroën C3 llega C-Zen Lounge, un estándar de diseño revolucionario, marcado por el espacio y por un nivel de equipamiento muy elevado. El interior C-Zen Lounge de la marca del doble chevron es acogedor y hogareño, inspirado en un salón o en una sala de estar. El aprovechamiento del espacio es óptimo y los materiales son de notable calidad.

El diseño interior del Citroën ë-C3 / Citroën

4. Tecnología accesible y útil

Las tecnologías prácticas e inteligentes forman parte del equipamiento de confort del nuevo Citroën C3, con innovaciones que facilitan la vida diaria, como la Smartphone Station, el nuevo Head Up Display que permite acceder a la información esencial sin desviar la mirada de la carretera, además de pantallas táctiles con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

5. Seguridad y asistentes de conducción

Dispone de tecnologías de asistencia al conductor como el freno de seguridad activo, aviso de cambio involuntario de carril activo, alerta de atención del conductor, alerta de pausa para el café, reconocimiento de límites de velocidad, control de crucero con limitador de velocidad, freno de estacionamiento eléctrico, asistente de arranque en pendiente, luces de cruce inteligentes y sensores de aparcamiento traseros.

Citröen C3. / Citröen

6. Electrificación accesible

La variante 100% eléctrica Citroën ë-C3 equipa un motor con potencia de 83 kW (113 CV). La batería de superior capacidad -44 kWh- permite recorrer hasta 314 km de autonomía homologada en ciclo mixto WLTP y son suficientes 26 minutos para pasar del 20% al 80% en corriente continua de 100 kW. El nuevo Citroën C3 está también disponible con mecánica Hybrid 110, con etiqueta ECO de la DGT.

7. Diseño práctico y funcional

La amplitud interior es sobresaliente. Sus 1,57 m de altura proporcionan 30 mm más de espacio entre la cabeza y el techo, además de ofrecer una mayor visibilidad exterior y hacer más fácil el acceso al vehículo. El espacio a la altura de los codos y las rodillas en la fila trasera marca una nueva referencia en el segmento B. El volumen del maletero es de 310 litros y destaca la múltiple presencia de espacios portaobjetos.

8. Precios muy competitivos

Todo en el nuevo Citroën C3 ha sido diseñado y concebido para permitir un posicionamiento de precios atractivo, desde su estilo hasta la elección de su emplazamiento industrial, desde la nueva plataforma Smart Car que inaugura, hasta el equipamiento de a bordo. El objetivo es hacer del automóvil un objeto de libertad accesible sin comprometer el diseño, la versatilidad de uso y el equipamiento. El nuevo Citroën ë-C3 Eléctrico YOU 200, parte de 11.550 € hasta el 28 de este mes con la promo actual + Plan Auto+ y CAES.

El ë-C3 es compatible con los servicios opcionales Connect Plus de la marca a través de la aplicación My Citroën, que ofrece el servicio e-Routes, para planificar rutas eficientes y la búsqueda de puntos de carga / Citroën

9. Versatilidad para diferentes clientes

Además de ofrecer una completa gama destinada al cliente particular, el nuevo Citroën C3 responde a las necesidades de empresas y autónomos con la versión C3 Business, equipada para personas que pasan muchas horas al volante. Existe asimismo una versión biplaza Comercial asociada a la mecánica 100% eléctrica, que tiene hasta 1.220 litros de espacio de carga.

10. Reconocimientos

El nuevo Citroën C3 no ha cesado de recibir elogios y premios desde su lanzamiento. Entre los reconocimientos obtenidos por parte de la prensa especializadadel motor, destaca su inclusión entre los finalistas del “The Car of the Year 2025”, el galardón que reconoce al Coche del Año en Europa.