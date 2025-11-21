My Cars Córdoba inaugura instalaciones y lanza los nuevos modelos Omoda 9, Omoda 5 y Jaecoo 5

Ha tenido lugar en el polígono de Las Quemadas la inauguración de las instalaciones de las marcas de coches Omoda y Jaecoo, de My Cars Córdoba, perteneciente al grupo Eticalidad. En dicho evento, con buena música de DJ en vivo, cóctel, regalos y presencia de numerosos influencers, tuvo lugar el lanzamiento del Omoda 9 SHS, el Omoda 5 SHS y el Jaecoo 5, qué empleados del concesionario fueron descubriendo durante el evento. El Omoda 9 SHS es un SUV híbrido enchufable (PHEV) de lujo de Omoda, que se presenta como el modelo insignia de la marca, con 537 CV de potencia y 145 kilómetros de autonomía eléctrica, y más de 1.100 kilómetros de autonomía total. Destaca por su avanzada tecnología, como la suspensión electromagnética y un sistema de propulsión híbrida "Super Hybrid System" (SHS), y su interior de alta gama.

My Cars Córdoba inaugura instalaciones. / Casavi

En su intervención, Alejandro Ruiz, delegado de la zona sur de ambas marcas, hizo un recorrido por estas dos marcas chinas, que operan en más de 120 países, “siendo España el primer país europeo, alcanzando 30.000 unidades vendidas, y el secreto es que vamos de la mano de los mejores en cada provincia y ciudad”. También destacó la tecnología SHS de sus marcas, “que nos permite tener una mayor autonomía con un consumo muy reducido, y en los próximos años nuestro objetivo es estar en el top 3 de marcas más vendidas en el territorio español”.

Por su parte, Antonio Jesús Gil, gerente de las marcas, resaltó que “es un gran día, ya que presentamos tres modelos y la consolidación de Omoda y Jaecoo en la provincia cordobesa de la mano de Grupo Eticalidad, que lleva más de 30 años en la provincia de Córdoba y comercializando en estos momentos 17 marcas de nuestro porfolio, por lo que estamos muy contentos al sentirnos muy bien acogidos por estas dos marcas”. Añadió que “cuatro de cada cinco coches que se venden en Córdoba son de estas dos firmas”.