Especial Neopremium
DS Nº4, un compacto refinado
El hatchback compacto de DSdemuestra que lo eléctrico no quita lo elegante con una oferta de tres motores, con diferentes niveles de electrificación
Andrea Gil Modrego
El DS Nº4 es la mezcla perfecta de sofisticación, deportividad y electrificación.
El nuevo compacto hatchback de DS disfruta de tres opciones de motorización para adaptarse a todas las necesidades, desde un uso más urbano hasta recorrer largas distancias.
Híbrido, PHEV y eléctrico
El DS Nº4 Hybrid disfruta de un motor de 145 CV que puede circular en ciudad hasta el 50% de los recorridos en modo 100% eléctrico. Después llega el DS Nº4 híbrido enchufable, con 225 CV y una auntonomía eléctrica de hasta 81 kilómetros.
Para quien lo prefiera, el DS Nº4 está disonible con motor E-Tense, 100% eléctrico, con una potencia de 213 CV y una autonomía de 450 kilómetros.
El exterior, las principales novedades del DS Nº4 son un frontal negro con nueva firma lumínica, los faros DSMatrix Led Vision y, sobre todo, su silueta elegante y deportiva.
Gracias a su puesta a punto, sobre todo en la suspensón y la transmisión, no solo las líneas son dinamicas, sino también el comportamiento del coche en marcha.
Precios del DS Nº4
En el interior, el DS Nº4 se coloca en el segmento premium gracias a los acabados personalizables fabricados en materiales de alta calidad, como el cuero nappa o las inserciones hechas en madera.
No falta la tecnología, manejable desde una posición de conducción acabada con un estilo refinado. Las pantallas están encajadas en el salpicadero.
Los precios del DS Nº4 empiezan en los 38.600 euros del híbrido y los 45.400 del PHEV y el eléctrico.
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
- La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento
- La borrasca Claudia siembra el caos en Córdoba
- Morente, la pequeña aldea 'de los gnomos' en Córdoba donde puedes vivir la Navidad sin salir de Andalucía
- ¿Después de la tormenta llega la calma? Córdoba, abonada al paraguas: estas son las horas en las que lloverá hoy domingo