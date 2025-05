Citroën C3, el paradigma de la nueva movilidad

A nadie se le escapa que Citroën es una de esas marcas que desde siempre han apostado por el territorio urbano. Con la llegada del Citroën C3 hace un año, el modelo de la firma francesa entra en una nueva dimensión ya que aglutina bajo su piel muchos más argumentos que el resto de ‘automóviles de ciudad’. Y es que el C3 aporta frescura y, sobre todo, prestaciones.

La aportación en materia de tecnologías le permite conquistar varios segmentos de necesidades dentro del mismo concepto que va más allá de ser considerado un ‘ciudadano ejemplar’ . Eléctrico, gasolina y, para estar en la onda del momento, híbrido. Esta nueva propuesta le permite estar en la lista de la compra de quienes buscan un coche para la ciudad que le permita escapadas, cómodas y sostenibles. No hace falta ser un ‘premium’ para destacar.

Gama Citroén C3. / WILLIAM CROZES

Enmarcado en el segmento B, el nuevo Citroën C3 no inventa nada, no lo necesita, simplemente hace muy bien lo que ha venido a ofrecer: comodidad, diseño, prestaciones y economía de uso. Con el eléctrico gana en eficiencia y sostenibilidad, con el gasolina aporta un push adicional en estilo, y el híbrido (MHEV), con sus 100 CV unidos a una batería de 48 voltios que le da una mejora notable en rendimiento. Su precio, por debajo de los 20.000 euros invita a la reflexión. Aunque si queremos un precio cañón, no olvidemos fijarnos en el ë-C3 ya que con el plan MOVES III esta joya de bolsillo puede colocarse en torno a los 15.590 euros.

El mejor C3 comercial

Pero si alguien pensaba que la oferta iba a acabar ahí andaba muy equivocado. El nuevo Citroën C3 también dispone de una versión comercial que compite directamente con los vehículos llamados de última milla, ya que asume ese rol tranquilamente y añade un plus de uso más allá del propio entorno urbano.

Citroën ë-C3 Comercial. / Citroën

Lo hace con la versión 100% eléctrica, el ë-C3 y permite al profesional disponer de una autonomía entre recargas de más de 450 kilómetros (323 kilómetros en uso combinado). Al ser su uso eminentemente urbano, la tranquilidad ante el proceso de recarga es un valor añadido. Su maletero tiene una capacidad bajo bandeja de 730 litros, que pueden ampliarse fácilmente hasta los 1.220 litros si se utiliza todo el espacio disponible hasta el techo. Admite hasta 300 Kg de carga útil y cuenta con un sólido separador de carga de serie. Se trata de un modelo biplaza que se perfila como un superventas de verdad en este segmento comercial.

Citroën C3. / WILLIAM CROZES

Para completar su oferta de precio desde 21.900 euros (sin incluir impuestos), el nuevo Citroën ë-C3 Comercial cuenta con un elevado nivel de equipamiento de serie en el que destacan el aire acondicionado, el Active Safety Brake (sistema de frenado de emergencia) la Ayuda al estacionamiento trasero, el Regulador-Limitador de Velocidad, la Alerta de cambio involuntario de carril, el Reconocimiento de Señales de Límite de Velocidad, la Alerta de Atención del Conductor, Airbags frontales, laterales y de techo, el encendido automático de las luces de cruce y los faros LED.

En el interior ncorpora, además, pantalla táctil 10,25”, retrovisores exteriores térmicos y volante tapizado. Y sin perder de vista la comodidad, también equipa la suspensión ‘magica’ de Citroën, la Advanced Comfort basada en el uso de amortigüadores con topes hidráulicos. Atrevido, cómodo, versátil y muy eficiente. ¿Qué pas se puede pedir?