Estamos a menos de dos semanas del comienzo del 42 Rallye Sierra Morena, que estrenará puntuabilidad para el Campeonato de Europa (ERC) y seguirá en el Supercampeonato de España. El Automóvil Club de Córdoba lo tiene todo preparado y ha publicado en redes sociales algunas recomendaciones para los aficionados que asistan a la prueba.

La primera es la prohibición de aparcar en la carretera por donde va el tramo y usar las zonas de aparcamiento marcadas por la organización. La segunda es sobre el corte de carreteras, que será dos horas antes de la salida del primer participante, y los tramos no se abrirán entre pasadas. La tercera es sobre la ubicación del público, que será solo en las áreas marcadas para ello o en sitios elevados. Y la última, pero no por ello menos importante, es el respeto del entorno, estando terminantemente prohibido hacer fuego, y por supuesto, no dejar ningún tipo de basura.

Son medidas lógicas y muy parecidas a las del mundial de rallyes. La caravana de seguridad vigilará su cumplimiento, pero además nos han informado desde la organización que algunos vehículos de los participantes llevarán cámaras on board, que transmitirán en directo las imágenes de la situación de los espectadores, y si no es correcta, se podría suspender el tramo. Así que a portarse bien y a disfrutar todos de la prueba.