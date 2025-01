Feliz 2025

Aunque sea un poco tarde, como esta es la primera columna que escribo en 2025, vaya por delante mi deseo de que sea para todos bueno en salud y trabajo, que buena falta hace. Entrando ya en materia y como en años anteriores, el Rally Dakar ha sido la primera competición de deportes de motor a nivel mundial, y también nacional y regional.

La edición de este año se ha caracterizado por la dureza de la primera semana, que ha provocado numerosos incidentes y abandonos. Entre ellos han destacado los de pilotos de alto nivel, como Carlos Sainz, Sebastian Loeb o Laia Sanz, que después de volcar sus coches no pudieron seguir porque las barras de seguridad no cumplían las normas por escasos milímetros, a pesar de que los técnicos de los vehículos aseguraban que se podían recuperar y tener la misma seguridad. Reconozco que aplicaron las normas, pero creo que podían haber sido más flexibles. Las marcas gastan mucho dinero en esta carrera, y para muchos pilotos es la más importante del año. Me imagino que este tema se estudiará y puede que cambie la reglamentación. A destacar la actuación en motos de Toscha Schareina y de Edgar Canet, que puede dan muchas alegrías en los próximos años; al igual que el joven Pau Navarro, tercero en la categoría Challenger. También a destacar el triunfo en la categoría de clásicos de Carlos Santolalla y Jan Rosa.