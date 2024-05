Tengo que reconocer que no me gustan mucho los rallycronos, una especialidad que solo se disputa en Andalucía, con un solo tramo de un máximo de diez kilómetros al que se dan cuatro pasadas, dos en cada sentido. Prefiero los rallyes de toda la vida, con varios tramos diferentes y unos tramos de enlace que los equipos deben realizar sin penalizar. Así son las pruebas de los campeonatos nacionales, europeos o del mundial. Dicho esto, que puede ser discutible, también es verada que hay rallycronos buenos y otros no tan buenos, especialmente si son demasiado rápidos.

Y el de Las Minas, que se disputó el pasado año, organizado por la Escudería Alto Guadiato, ha sido uno de los mejores que he presenciado. La elección del tramo, en la carretera que va de Fuente Obejuna a Hornachuelos, ha sido fundamental, pues es una carretera bien asfaltada, más bien ancha y con todo tipo de curvas, por lo que fue fundamental la actuación de los copilotos. De hecho se utilizó en tres ediciones del Rallye de Las Minas, que organizó la propia Esalto hace unos años. En dirección a Hornachuelos era prácticamente todo en bajada, y lógicamente en pasada en la otra dirección, lo que hacía que no fuera la potencia de los coches lo más importante. Apenas hubo incidencias ni salidas de pista, lo que contribuyó al éxito de la prueba. Enhorabuena.

