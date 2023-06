En los deportes de motor, las órdenes y las estrategias de los equipos son fundamentales, especialmente en los circuitos. Un ejemplo claro lo tuvimos en el pasado Gran Premio de Mónaco, donde volvió a ganar Max Verstappen con su Red Bull, por méritos tanto del piloto como del equipo y por supuesto el coche.

Fernando Alonso hizo una buena carrera con el Aston Martin, y el único fallo fue cuando entró a cambiar los neumáticos duros por unos medios, y al poco comenzó a llover, por lo que se tuvo que conformar con conservar la segunda plaza y no tomar riesgos. Pero lo peor fue lo de Ferrari, equipo que no levanta cabeza al no tener un coche competitivo al máximo y al tomar decisiones muy conservadoras y nada acertadas.

Y lo pagó Carlos Sainz, que fue tercero en la calificación y luego perdió un puesto en la carrera en favor de Esteban Ocón con el Alpine. Cuando estaba apurando sus neumáticos duros, haciendo buenos tiempos y acercándose a Ocón, le ordenaron entrar a boxes a cambiar los neumáticos. Eso le hizo bajar hasta la octava posición. Cuando al volver a pista preguntó el motivo de esa entrada, el jefe de equipo le contestó que era para defenderse de Hamilton, que venía detrás. Y el español replicó que a él le preocupaba coger a Ocón, no Hamilton. Realmente y a estas alturas no sé si se equivocan o lo hacen adrede, para que Leclerc quede por delante de Sainz, como sucedió.