Impacto económico del Rallye Sierra Morena en Córdoba

Hace muchos años, en las primeras ediciones del Rallye Sierra Morena, comentaba con los organizadores de la prueba que sería interesante hacer un estudio del impacto de la prueba en distintos aspectos de la economía de la provincia de Córdoba. Entonces, con la presencia de equipos oficiales de las marcas, que llegaban al menos una semana antes y desplazaban a muchas personas; y después, con la llegada de equipos privados y participantes en las distintos certámenes y copas de promoción, había mucho movimiento económico.

Eran muchas habitaciones de hoteles, había presentaciones en los concesionarios, y después llegaban a Córdoba miles aficionados de toda España, que también gastaban en la provincia. Además, las ventas de gasolina se disparaban esos días, así como la afluencia a bares, restaurantes, etc. Creo que algo se hizo, pero que yo sepa no se publicó. Hace unos días, se ha conocido que la Universidad de Córdoba estudiará el impacto económico del 40 Rallye Sierra Morena, con la colaboración del Automóvil Club de Córdoba (impulsor de la idea). Para ello, se va a realizar una encuesta a más de 1.000 asistentes a la prueba, participantes y sus equipos, oficiales, etc, así como a aficionados que acudan a presenciar la prueba. Desde aquí, felicitar a los promotores de este proyecto, y a esperar los resultados del estudio.