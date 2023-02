Este es el nombre de un aditivo ( con urea al 30%) que se usa en algunos motores diésel para reducir la contaminación de óxido nitroso. En 2015, después de haber tenido varios coches de gasolina en mi vida, a los que hice bastantes kilómetros sin problemas, decidí comprarme un vehículo diésel, pues entonces el gasoil era más barato que la gasolina y hacía bastantes kilómetros al año. Me decidí por un monovolumen (no SUV) de la marca del león, el cinco cero cero ocho. El coche, ya con 130.000 kilómetros va muy bien, pero tiene un talón de Aquiles, el sistema de inyección del Ad Blue. En garantía me apareció un día el testigo del Ad Blue que avisaba de que me quedaban unos dos mil kilómetros para tener que rellenarlo, poco después decía que 200, y si te quedas sin el Ad Blue el coche no arranca porque así está programado. Después de dos visitas al concesionario, me cambiaron el depósito. Unos tres años después se estropeó todo el sistema de inyección del aditivo, una reparación cara, en la que la marca pagó el repuesto y yo la mano de obra. Y hace unos tres meses, volví a ver sal debajo de la zona del depósito, lo que significaba que el depósito se volvió a romper. Desde entonces, estoy esperando un nuevo depósito, al parecer no hay existencias. Y sigo rellenando de vez en cuando el depósito de la urea. Esto ha afectado a muchos usuarios del grupo en varios países.