Renace el Slot

El pasado mes de diciembre estuve unos días en Madrid, y aproveché para visitar la tienda Diego Colecciolandia Slot, en unos bajos de la calle Guzmán El Bueno. Estuve allí un rato con Diego, su dueño, al que conozco hace años. Un gran aficionado al slot (popularmente conocido como scalextric), que tiene una gran colección de coches de todas las épocas y marcas. Me comentó que después de varios años de decadencia, parecía que se animaba la venta de circuitos, coches y accesorios de estos coches eléctricos, sobre todo a escala 1:32. Precisamente, la marca pionera en España, Scalextric, cumplió el pasado año su 60 aniversario y su propia historia refleja este hecho, pues vivió una época muy buena, pasó por distintas manos y ha vuelto a sus originales propietarios. Quizás uno de los motivos de la pérdida de ventas, al igual que en otros juguetes tradicionales, ha sido el auge de los juegos electrónicos, tipo consolas y similares. De siempre lo que ha gustado a los chavales es jugar con sus familiares (padres, hermanos) o con amigos, y quizás esto no es ahora tan habitual. Personalmente tuve la suerte de tener un circuito pequeño con dos Seat 600, que fui ampliando con coches y pistas con mis hermanos. Después seguí con la afición con mis hijos, y ahora he comenzado con la tercera generación. Asi que me alegro por el renacer del slot, y lo recomiendo.