Para seguir reduciendo los accidentes en las carreteras, la DGT está haciendo especial hincapié en que los vehículos tengan sus luces al día para ser visibles en la carretera. Tener las luces al día puede evitar accidentes y encenderlas en el momento correcto puede ser determinante para ello.

Desde la entrada en vigor de la reglamentación europea en el año 2011, las luces diurnas son obligatorias para poder circular con tu vehículo por una carretera, y los modelos de coche más modernos hacen que se enciendan de forma automática porque están obligados por ley a contar un con sistema de luces automático.

Pero ¿Qué ocurre con los vehículos más antiguos?

Si tu coche es de antes del año 2011 y no tiene un sistema de luces automático, la DGT ha lanzado un aviso importante: debes utilizar las luces de cruce. Es la mejor alternativa a las luces diurnas automáticas, aunque no llevarlas encendidas no tiene por qué ser un motivo de multa, salvo en cuatro excepciones, como son las siguientes:

Circular por túneles

Encender las luces de cruce al circular por túneles es obligatorio, también en los tramos de carretera en los que la señal de túnel está presente.

Carriles reversibles

Circular por carriles reversibles también nos obliga a utilizar las luces de cruce sea cual sea la hora del día.

Carriles adicionales

Cuando se abren carriles adicionales por obras, o por una gran afluencia de vehículos, las luces de cruce también son obligatorias.

Meteorología adversa

En momentos de lluvia, niebla, nieve o humo abundante, las luces de cruce también deben permanecer encendidas.

¿Y qué ocurre si no las enciendes?

La DGT lo ha dejado claro: puede imponerte una multa de hasta 200 euros por no llevar las luces de cruce encendidas cuando es obligatorio.

Como puedes apreciar, la DGT está poniendo sus ojos sobre el uso de las luces en la carretera, así que llevarlas al día puede salvarte de sufrir una multa elevada y, por supuesto, incrementar tu seguridad en la carretera.