Hace unos días, mientras esperaba el autobús en Ronda de Los Tejares, pude ver cómo pasaron dos vehículos de la policía, con las señales luminosas y acústicas de emergencia, que tuvieron que meterse en el carril en sentido contrario, pues los coches que venían por los tres carriles en dirección a la Plaza de Colón no se apartaron, a pesar de que no eran muchos y había sitio para hacerlo.

Otras veces he visto coches parados en un semáforo y que tampoco se mueven cuando llega cualquier vehículo de emergencia. Incluso en autovía he sido testigo de algún conductor “echando carreras” a estos vehículos. Ambulancias, policía o bomberos son vehículos prioritarios cuando actúan en un servicio de urgencia, tienen prioridad de paso, pueden circular por encima de los límites de velocidad y están exentos de cumplir otras normas o señales, siempre y cuando no provoquen situaciones de peligro.

Además, como dice el artículo 69 del Reglamento General de Circulación, no facilitar el paso de estos vehículos en emergencia puede conllevar una multa y pérdida de puntos del carnet. Lo lógico es, primero, estar pendiente por si se acerca alguno de estos vehículos (para ello sirven los retrovisores), no ponerse nervioso e intentar apartarse para hacerles un hueco, sin provocar golpes. Además, por sentido común, si van a una emergencia, hay que pensar que el tiempo de llegada va a ser importante para alguien, por lo que hay que facilitarles su misión.