Estas semanas, la DGT ha renovado las normas de tráfico y, entre las medidas que han entrado en vigor, se ha eliminado una de las sanciones más habituales (y fastidiosas) que sufrían los conductores.

La lucha de la DGT contra los accidentes en obras de conservación y mejora de las carreteras

Este año la Dirección General de Tráfico ha realizado más de 10.000 obras de mejora que han dado lugar hasta 100.000 incidencias como desvíos, estrechamientos o cortes de tráfico que han necesitado señalización.

La Estrategia Española de Seguridad Vial enmarcada en los objetivos de la Agenda 2030 se puso como objetivo la señalización de obras para identificar las vías seguras para "potenciar soluciones de diseño y procedimientos de gestión de la seguridad de las infraestructuras y del tráfico seguros, sostenibles e inteligentes".

El objetivo de marcar las partes de la vía donde se están realizando obras tiene dos objetivos: dirigir el tráfico para que se adapte a la situación de la carretera y, por otra parte, comprometerse con la seguridad de los trabajadores que se encuentran en la vía para disminuir los accidentes.

Tal y como indica la Dirección General de Tráfico, identificar adecuadamente los tramos de la carretera que se encuentran en obras "es especialmente importante por cuanto deben ofrecer a los conductores la mayor información posible que les permita adaptar su conducción a las circunstancias de cada caso".

En 2021 se produjeron 158 siniestros vinculados a obras de mantenimiento y conservación de las carreteras y, de estos, 17 tuvieron como víctimas a técnicos que trabajaban directamente en ellas según los datos del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. De las 17 personas que sufrieron un accidente mientras trabajaban en la mejora de las carreteras, dos perdieron la vida al ser atropellados por un coche que superaba la velocidad permitida o que estaba distraído.

La DGT elimina una de las multas más habituales

Uno de los cambios más significativos que ha incorporado la nueva modificación de la ley de tráfico es la supresión de la sanción por no llevar encima el carné de conducir: a partir de ahora, solo será necesario llevar encima el DNI para ir identificad, pero no llevar encima el permiso de conducir ya no será nunca más objeto de sanción.