Si te apasiona el mundo del caravaning y la camperización tienes una cita obligada en IFEMA Madrid del 21 al 25 de septiembre, pues el recinto ferial de la capital acogerá el Madrid Expo Camper & Caravan 2022Madrid Expo Camper & Caravan 2022 (MECC), un nuevo salón dedicado al sector de las caravanas, autocaravanas y furgonetas camperfurgonetas camper que se celebrará cada dos años para dar a conocer las últimas novedades de este mercado tan demandado.

El Madrid Expo Camper & Caravan 2022 contará con una amplia área de exposición, de 16.000 m², donde más de 70 marcas reconocidas, como Grupo Rapido, Dreamer, Concorde, Giottiline, Itineo, Nissan o Ilusion Caravaning, presentarán todas sus novedades e innovaciones para la temporada 2023.

El recinto también dispondrá de un espacio denominado Escenario Experiencias en el que aficionados, expertos y "travel influencers" compartirán sus vivencias, conocimientos y recomendaciones para crear una auténtica comunidad del caravaning. En el Escenario Experiencias podrás disfrutar de algunas sesiones muy interesantes como la del testimonio de la Familia Wally, que con más de 15.000 seguidores en redes sociales relatan sus aventuras en autocaravana; la de Camper Is Arte, autores del libro 'El arte de vivir viajando: En autocaravana por la península ibérica'; y la del influencer Wagon On The Road, que con más de 100.000 visualizaciones en YouTube relata sus experiencias a bordo de una Volkswagen T3.

Madrid Expo Camper & Caravan 2022 será, sin duda, una cita imprescindible en el calendario de todos aquellos usuarios que quieran disfrutar de un auténtico festival de turismo sobre ruedas. "Nuestro objetivo es ayudar a desarrollar el mercado del caravaning, a través de la creación de una experiencia única en la que el visitante goce de todas las comodidades en un mismo recinto mientras que identifica todo lo que necesita para su autocaravana, caravana, camper, tienda, remolque, servicio o próximo viaje", explicó Sergio Fabregat, director de Madrid Expo Camper & Caravan 2022, durante el acto de presentación del salón.

Como todo festival, el MECC 2022 contará con distintas áreas de interés para los asistentes: un Gastro Festival de Foodtrucks, donde se podrán degustar platos típicos de Andalucía o el País Vasco; un Music Life Xperience con música en directo, que durante el fin de semana se convertirá en un concierto con temas para todos los públicos; y una zona especializada en actividades infantiles para que los más pequeños puedan disfrutar al máximo.

Cabe destacar que todos los asistentes que quieran visitar el salón durante más de un día podrán pernoctar en un espacio exclusivo situado cerca de IFEMA Madrid. Asimismo, los visitantes del MECC 2022 podrán acceder al recinto ferial con sus mascotas.

"Con la celebración de MECC se está cubriendo una necesidad que la industria llevaba tiempo reclamando: la organización de un salón internacional en el centro de la península en el que reunir a empresas líderes, usuarios, aficionados y profesionales para crear sinergias y conocer de primera mano todas las novedades del camping, caravaning y camperización", afirma Fabregat.

MECC 2022 en el circuito internacional de salones del caravaning

Con la organización del Madrid Expo Camper & Caravan, la capital española entra a formar parte del circuito clásico de salones del caravaning a nivel internacional, en el que destacan el Caravan Salón Düsseldorf (Alemania), el Salone del Camper Parma (Italia), el Salon des Véhicules de Loisirs à Paris-Le Bourget (Francia), o el Camping & Motorhome Show Birmingham (Reino Unido).