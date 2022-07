Interés por la Fórmula 1

Varios motivos han hecho que este año aumente el interés de los aficionados por el Campeonato del mundo de Fórmula 1. Por una parte, la nueva reglamentación técnica, que ha tenido como efecto unas carreras más competidas, con más adelantamientos que antes, al haber más igualdad mecánica.

También la lucha por la victoria en cada prueba, que en la temporada pasada era prácticamente entre Hamilton y Verstappen, y ahora está más abierta, con la mejoría en el equipo Ferrari, que ahora lucha con los Red Bull. Verstappen es líder, seguido de Leclerc, Checo Pérez y Carlos Sainz Jr. Este último ha hecho que se incremente el seguimiento por parte de los aficionados españoles, con su primera victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña y con su presencia habitual en el podio.

Y por supuesto, también las carreras de Fernando Alonso, en clara desventaja mecánica de su Alpine, que además ha tenido varias averías mecánicas, pero que cuando las condiciones climatológicas han sido adversas, se ha colado entre los primeros. Un campeonato que ha llegado a su ecuador, que no descansa en verano y que llegará hasta noviembre. Y que parece más abierto que los de las pasadas temporadas. Personalmente no me pierdo ninguna carrera en directo, la pena es que no se den en abierto por alguna cadena, máxime cuando los pilotos españoles están destacando.