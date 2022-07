Ya he comentado en esta columna en alguna ocasión que me parece excesivo el número de pruebas de automovilismo que hay en Andalucía, casi todas puntuables para los certámenes autonómicos. De toda la vida ha habido campeonatos de rallyes, subidas, velocidad, karting y alguno más como el autocross. Y con un número más bien reducido de pruebas. Ahora además hay certámenes de cronometradas, rallycronos, enduro, Extreme 4x4, Tractores e incluso Sim Racing. Casi noventa carreras al año. Por ejemplo, este fin de semana coincide un slalom en Arcos, el Campeonato de España de Karting en Campillos, con una destacada presencia de pilotos andaluces, y el Rallye Valle del Almanzora. Quizás este gran número de pruebas va en detrimento de las carreras más importantes, que han sido siempre las subidas y los rallyes de verdad, algunos de los cuales están viendo inscripciones no muy numerosas. Por ejemplo, en el Valle del Almanzora que comienza hoy, con coeficiente 5 en el campeonato de Andalucía (el mismo del Sierra Morena), solo hay 26 inscritos en el apartado de velocidad, más ocho en regularidad. Y alguno ya se ha aplazado. Más vale calidad que cantidad.