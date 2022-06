La BMW R 18 Magnifica fue una de las estrellas en el exclusivo salón Top Marques de Mónaco (MC): Se trata de una reinterpretación única de la maxi cruiser alemana, en la que Andrea Radaelli de Radikal Chopper da forma de un modo totalmente artesanal a materiales nobles como el latón, el aluminio y la madera.

Andrea Radaelli, cuenta en su haber con el Premio MBE 2020 con su Ad Maiora: una edición especial construida con un cuidado maniático partiendo de una BMWR 1100 S. Según Andrea, "la moto tiene que ser mi propia creación, no me apetece desenterrar o modificar un concepto ya montado y hecho muy bien por otros". La inspiración para el diseño de la BMW R 18 Magnifica hace un guiño a las motos de época de los años 20, 30 y 40 y, en particular, a la BMW R 37, objetos que "tienen un encanto increíble que incluso hoy en día muchas motos modernas no pueden replicar". El uso de un material concreto como la madera recuerda mucho a las motos del pasado, que la utilizaban para ciertos detalles como los puños; una idea que también me vino a la mente al pensar en los antiguos coches BMW de los años 40 con volantes de madera. El uso de este material también responde al deseo de poner algo "vivo" en la moto. Además, la madera encaja de forma coherente con el diseño de la R 18 Magnifica, dando a esta custom un efecto chic, retro y moderno al mismo tiempo.

La BMW R 18 de Radikal Chopper nace de un papel en blanco en el que Radaelli dibujó una moto sin todos los elementos necesarios para la producción en serie. De ese modo diseñó un modelo que respeta las proporciones entre la parte delantera y la trasera para conseguir una lógica visual armoniosa. Nada en la R 18 Magnifica se ha comprado, todo (o casi todo) ha sido diseñado y construido a mano. La excepción son las llantas, mecanizadas en aluminio con máquinas de control numérico, pero siempre según un diseño de Radikal Chopper. Incluso los innovadores discos y pinzas de freno se han creado especialmente para esta moto única.

El colín y el asiento son de una sola pieza de suspensión y dan la sensación de flotar en el aire. La parte trasera es de caoba con una sección central de acero inoxidable pulido, lo que le da a la moto un aspecto de joya. Las horquillas tienen la misma inclinación que las originales, pero un aspecto que recuerda a las de las motos de época; sin embargo, el interior es completamente moderno, construido con piezas de aluminio.

Las dimensiones, las llantas y los neumáticos se han mantenido fieles a la original, por lo que la moto es perfectamente utilizable. Bajo la estética retro se esconde una moto tecnológicamente moderna, aligerada en unos 100 kilos para lograr un conjunto de apenas 250 kg, frente a los 345 kg del modelo original. Por eso la BMW R 18 de Radikal Chopper además de ofrecer un aspecto único brinda un elevado dinamismo de conducción.