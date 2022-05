En las cinco últimas ediciones disputadas del Rallye de Tierra Ciudad de Pozoblanco (la del 2020 se suspendió por el covid), he colaborado con la Escudería Sierra Morena en la organización de la prueba, como responsable de Prensa. Este año no lo voy a hacer, porque creo que hay que dar paso a gente joven, y también porque prefiero ir como aficionado a ver los tramos, y tener más libertad de movimientos para las fotos y crónica en este diario. Así que conozco bien la prueba, organizada por un grupo de grandes amigos y aficionados del Valle de los Pedroches, liderados por Rubén Sánchez, que trabajan durante todo el año por su carrera. Y he sido testigo también de que a los participantes en el Nacional de Tierra les gusta venir a Pozoblanco, por la gran acogida que se les dispensa, escenificada en una espectacular ceremonia de salida; y, por supuesto, por las características de los tramos, selectivos y en un entorno precioso. Además las autoridades locales y de la comarca han sabido apreciar el impacto que tiene la carrera en la zona, tanto económico como promocional. Para los aficionados, que llegarán desde distintos puntos de la geografía andaluza y nacional, este rallye es fácil de seguir, pues hay varios puntos de acceso intermedio a los tramos, y el espectáculo está asegurado, con los mejores equipos de España. Así que el sábado que viene: ¡Todos a Pozoblanco!