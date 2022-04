Entre las novedades que contempla la nueva Ley de Tráfico, uno de los aspectos principales que se ha cambiado es el uso del teléfono móvil al volante y, por ejemplo, se ha incrementado las multas por usarlo y se ha especificado qué soportes son legales cuáles no. Pero además, hay otro asunto respecto al que surgen dudas, como es si se puede usar cuando el semáforo está en rojo. Esta es la respuesta.

El peligro de usar el móvil

La propia Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido que la distracción es uno de los principales causantes de accidentes de tráfico, concretamente del 31%. Una de los elementos principales y que favorece que el conductor se distraiga es el teléfono móvil, por lo que se está intentando frenar y limitar su uso.

Tanto es así que, en su página web, el organismo público recuerda que, mirar el teléfono durante 20 segundos en la autovía a una velocidad media de 120 km/h, se recorren 600 metros.

El móvil en semáforos

Sin embargo, algo que suelen hacer muchos conductores es que, cuando el semáforo está en rojo, aprovechan para mirar el teléfono móvil, o incluso en una retención.

Puede parecer una acción sin importancia, pero mucha gente no sabe que se trata de una conducta sancionable. De hecho, está categorizada como infracción grave y se traduce en 200 euros de multa, y puede alcanzar hasta la pérdida de seis puntos del carnet. El motivo de esto es que la DGT, a la hora de decidir si sancionar o no, no diferencia entre que el vehículo esté parado o no, y pone el foco, y por ende la infracción, en el mero acto de sujetar el teléfono móvil, incluso aunque no se esté manipulando.

"Mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes o utilizar auriculares es motivo de sanción. También el uso manual de navegadores u otros dispositivos electrónicos", concluye Tráfico en su página web.