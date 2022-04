En este vídeo analizamos la nueva Macbor Eight Mile 500, una naked que llega en dos versiones: Eight Mile 500 Street (STR), enfocada a un uso más asfáltico y urbano; y la más polivalente Eight Mile 500 Scrambler (SCR), con una estética y orientación más transgresora y aventurera.

A través de este enlace puedes acceder a información más detallada sobre la nueva Macbor Eight Mile 500 2022.