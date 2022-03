La trigésimo novena edición del Rallye Sierra Morena se disputará el primer fin de semana del mes de abril, organizada, como en los últimos años, por el Automóvil Club de Córdoba, que preside Manuel Muñoz. La prueba será puntuable para el European Rally Trophy de la FIA, el Súper Campeonato de España de Rallyes, el Campeonato de España de Vehículos Históricos y el Campeonato de Andalucía de Rallyes. En cuanto al certamen andaluz, este año no tendrá el coeficiente máximo, pues en la Asamblea de la FAA se decidió así, algo que sentó mal a los aficionados cordobeses, al igual que a muchos pilotos andaluces. Es sin duda el rallye más largo y más completo del calendario andaluz, y el único del Campeonato de España, en el que sigue por méritos propios. Se le ha adjudicado un coeficiente 5, el mismo que a otros con mucho menor kilometraje, y a algunos a los que asistí el pasado año y no tuvieron tan buena organización como el rallye cordobés. Al parecer los motivos fueron por la cara inscripción y también porque hay algunos vehículos del andaluz que no pueden participar en un rallye del nacional. Sin embargo, el único de coeficiente 6 se disputará en Almería, al igual que otro de coeficiente 5, lo que significa caros desplazamientos para equipos de la parte occidental de Andalucía. De todas formas, el Sierra Morena seguirá siendo la gran cita del automovilismo andaluz.