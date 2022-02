Durante los próximos siete días, Neomotor repasará los coches finalistas que optan al prestigioso galardón The Car of the Year 2022. El ganador se dará a conocer el próximo 28 de febrero a las 17.00 de la tarde y reconocerá al mejor coche lanzado durante el último año, entre ellos el Renault Mégane E-Tech.

Este modelo es el primero fruto de la 'Renaulution' y presenta una inédita línea de diseño que representa la estrategia de la firma francesa, pero de igual modo es fácilmente identificable como un Renault. Desde el nuevo logotipo, que preside su frontal, se extiende una franja negra que termina con sus grupos ópticos, muy finos. La luz diurna, que cae hacia el paragolpes, crea una nueva firma lumínica. Mide 4,2 metros de longitud por lo que es algo más pequeño que un Mégane, pero en cambio ofrece un amplio espacio interior. Es decir, combina las dimensiones exteriores de un compacto urbano, lo que le otorga agilidad y maniobrabilidad, con la habitabilidad interior de una berlina del segmento C. Se ha estudiado a fondo la estructura y ubicación de la batería de 60 kWh para que sea lo más compacta posible y se coloque en un lugar donde reste el menos espacio posible de habitabilidad y carga. La batería de 60 kWh alimenta un motor eléctrico de 218 CV de potencia y 300 Nm de par máximo, y permite una autonomía próxima a los 470 kilómetros. Gracias a admitir una carga de 130 kW de potencia, se pueden recuperar hasta 200 kilómetros de autonomía en tan sólo 20 minutos. Cuenta con los sistemas de seguridad y conectividad más avanzados, destacando su pantalla de 24” desde la que se de controla el sistema de infoentretenimiento Google OpenAir, compatible con actualizaciones inalámbricas. Dispone de hasta 26 sistemas ADAS como el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio de carril o la frenada de emergencia.