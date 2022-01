Al ser esta la primera página que escribo para Neomotor en 2022, el título es casi obligatorio, aunque no por ello menos sincero. Y desde el pasado año he añadido a estas felicitaciones el adjetivo ‘saludable’, pues hoy es lo más importante, a ver si podemos ir acabando con la pandemia del covid 19. Ciñéndonos al motor, esperemos que no haya muchos accidentes de tráfico, y que mejore la industria del automóvil. No ha comenzado muy bien en el aspecto económico para los usuarios, pues ha subido el impuesto de matriculación y seguirán subiendo los combustibles.

En el aspecto deportivo, la primera prueba del calendario internacional es el Rally Dakar, al que ya he dedicado espacio en esta página. Recuerdo las primeras ediciones, que seguía como podía viendo reportajes al día siguiente de unas etapas que duraban mucho más que las de ahora, y por supuesto más duras. Después y ya con mis hijos, seguíamos los programas diarios de TVE, por la noche en directo desde África; con destacadas actuaciones de los españoles, especialmente en motos. En el periplo sudamericano, con unos tramos preciosos, comenzamos a destacar en coches, especialmente con Carlos Sainz. Y ahora, con unas etapas que acaban a mediodía, y con numerosas incidencias, para mí el interés ha disminuido, coincidiendo con el incremento del negocio, como en la Fórmula 1.