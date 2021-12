Desde el 16 de diciembre, Renault ya acepta pedidos del Mégane E-Tech eléctrico, el coche con el que arranca la revolución particular de una marca que reclama más protagonismo en el mercado y que buscará reposicionarse en el mismo, mediante una estrategia centrada en el valor de cada unidad y no en el volumen de ventas, para competir con los pesos pesados de la industria. Aquellos que reservaron con anterioridad el SUV eléctrico, pueden formalizar el pedido de un vehículo que arranca, con batería de 40 kWh y motor de 130 CV en su acabado equilibre y carga estándar, que permite únicamente la carga en corriente alterna con una potencia de 7 kW, desde 35.200 euros. Los que no reservaron el coche, podrán realizar pedidos a partir del 21 de diciembre.

Este es el precio que la firma del rombo ha puesto al primer eléctrico de la nueva era, cifra que ascenderá hasta los 47.700 euros del acabado iconic con batería de 60 kWh, 220 CV de potencia y carga optimum charge, que permite carga en corriente alterna con potencia de hasta 22 kW y en corriente continua de hasta 130 kW. Además de la carga estándar y la optimum charge, el vehículo estará disponible con boost charge, carga en corriente alterna de 22 kW y continua de 85 kW, y super charge, corriente alterna de 7 kW y continua de 130 kW. Por su parte, además el equilibre y el iconic, estarán disponibles los acabados evolution (desde 41.200 euros) y techno (desde 38.200 euros). Servicios adicionales Renault lanza el Mégane E-Tech eléctrico en España con una oferta de lanzamiento, para el modelo de acceso, de 344 euros al mes al financiarlo bajo las condiciones propuestas por la marca. Aceptando esta fórmula, el comprador recibirá cinco años de garantía, mantenimiento y asistencia con un límite de 80.000 kilómetros. Como opción, para todos los modelos del vehículo, se ofrecerá la tarjeta mobilize charge pass, que permite acceder y pagar de una forma sencilla a 260.000 cargadores en 25 países europeos. Con la compra del todocamino enchufable, además, se incluirá un plan de datos gratuito durante cinco años para el sistema de infoentretenimiento del coche, que habilitará las actualizaciones inalámbricas del sistema operativo. De forma estándar, Renault ofrece tres años de garantía para el vehículo y ocho años o 160.000 kilómetros para la batería. Todos los detalles del vehículo Basado en una plataforma específica para coches eléctricos, el Mégane E-Tech es más corto que el Mégane estándar, pero es más espacioso gracias a las cualidades de los eléctricos y a la ausencia de elementos mecánicos. Mide 4,2 metros de longitud y se ha trabajado para que su batería de 40 o 60 kWh de capacidad sea lo más compacta posible para ofrecer un mayor espacio interior que sus rivales directos, la familia ID. de Volkswagen. Estéticamente, Gilles Vidal, su diseñador, ha conseguido crear un coche totalmente nuevo, pero fácilmente identificable como un Renault. Desde el nuevo logotipo, que preside su frontal, se extiende una franja negra que termina con sus grupos ópticos, muy finos. La luz diurna, que cae hacia el paragolpes, crea una nueva firma lumínica. Se puede apreciar el trabajo aerodinámico realizado para buscar la máxima eficiencia y alargar su autonomía. Mecánicamente cuenta con un motor eléctrico de 130 o 220 CV de potencia y 300 Nm de par máximo. Su batería más capaz le permite recorrer hasta 420 kilómetros entre cargas y es capaz de admitir una carga de 130 kW de potencia en super o optimum charge, con la que recupera hasta 200 kilómetros en 20 minutos. Tecnológicamente, en el interior destaca un cuadro de instrumentos digital y una pantalla central para el sistema de infoentretenimiento Google OpenAir. En cuanto a la seguridad, dispone de 26 sistemas como el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio de carril o la frenada de emergencia.