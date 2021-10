La Guardia Civil ha decidido este año celebrar en Córdoba los actos centrales en toda España dedicados a su patrona, la Virgen del Pilar. Desde hace unos días se están llevando a cabo una serie de actos con un importante seguimiento por parte de los cordobeses, y el próximo día 9 va a tener lugar la Primera Marcha Motera de la Guardia Civil. Aprovecho esta columna para agradecer a este cuerpo de seguridad todas sus acciones en los diferentes campos, especialmente durante la pandemia del covid19 y ahora con la erupción del volcán en la isla de La Palma. Los guardias civiles están en todos lados, cumpliendo con su misión y ayudando a los ciudadanos cada vez que lo necesitan.

También quiero referirme a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que algunos ven como ‘enemigos’ o simples recaudadores de multas, una opinión que, sinceramente, no comparto. Yo más bien los veo como alguien que vela por la seguridad en la carretera, y por el cumplimiento de las normas del tráfico, por lo que si no las cumples, te sancionan.

Durante muchos años lo he visto en rallys y subidas cortando los tramos y ahora, aunque ya no lo hacen, siguen colaborando con las organizaciones de las pruebas. Y también he tenido ocasión de verlos actuar en algunos accidentes o incidentes en carretera, con profesionalidad y seriedad. Por todo ello, para mí son algo así como los «ángeles de la guarda».