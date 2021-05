En septiembre de 1981 asistí a una carrera internacional de motos en un polígono industrial, a la que acudían pilotos del Mundial como Ángel Nieto. Al finalizar la carrera, el alcalde Pedro Pacheco dijo que iba a ser la última que se celebraba allí y que iban a hacer un circuito permanente en Jerez. En principio no me lo creí, pero fui teniendo noticias de sus progresos y en diciembre de 1985 asistí a la primera carrera, de automovilismo, cuando solo estaba el asfalto. Y me quedé impresionado con lo que habían hecho allí. Después seguí yendo a carreras de distintos campeonatos., hasta que en 1987 fui al primer Gran Premio de Motociclismo que se celebró allí (foto). Y después seguí yendo al Gran Premio cada año, en moto, en coche o en autocaravana.

Entonces pude ver en directo a los mejores pilotos de aquella época. Más adelante me quedaba en casa, pero no me perdía las retransmisiones de TVE, con Valentín Requena, Ángel Nieto y otros. Y muchas veces después de las carreras me iba a la autovía para ver pasar las motos y los coches que venían de Jerez, y saludarles. El año pasado, ya con la pandemia, se disputaron dos grandes premios, con la desgraciada noticia de la lesión de Marc Márquez. Y este fin de semana vuelve el Gran Premio de España a Jerez. Yo lo veré por televisión, en DAZN y Movistar+.