La superficie arrasada por los incendios forestales en Córdoba ha aumentado en el 2021 "de manera exponencial" en palabras del delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio, quien ha informado este jueves de que los fuegos han afectado a 900 hectáreas de pasto, matorral y arbolado, frente a las 144 hectáreas del año pasado y las 230 hectáreas que han ardido de media en los últimos 20 años, por lo que casi se ha llegado a cuadruplicar el territorio afectado.

Aloisio ha ofrecido este balance de la campaña de verano en una conferencia de prensa celebrada tras la reunión del comité asesor provincial del Plan Infoca, en la que también han participado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, y el director del Centro Operativo Provincial del Infoca, Eduardo Nicolás.

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible ha detallado que "han sido muchas más las hectáreas quemadas, pero a efectos estadísticos solo se contabiliza el terreno forestal". Del suelo afectado en el 2021, cerca de 223 hectáreas eran de arbolado y 678, de matorral. Además, en el presente ejercicio el Infoca ha intervenido en 105 siniestros forestales frente a los 95 de hace un año y la media de 97 incidentes registrada en los últimos años para el periodo de alto riesgo.

Las causas que han originado estos fuegos se mantienen, prácticamente, sin cambios y un 14% han sido incendios intencionados, casi el 10% se ha debido a negligencias; el 9% ha tenido un comienzo desconocido; más de la mitad se encuentran en investigación y alrededor de un 9% ha sido provocado por accidentes.

En esta línea, Repullo ha afirmado que "la sensibilización todavía tiene que llegar a gran parte de la sociedad, porque nos encontramos con circunstancias que hacen que se provoquen incendios, como tirar una colilla al campo en verano".

El delegado del Gobierno ha reivindicado que "gracias a la actividad del Infoca, la quema se ha visto limitada. El 81% de los incendios se han quedado en conatos, no han afectado a más de una hectárea", ha precisado, a lo que ha añadido que "20 incendios han afectado a más de una hectárea".

En este sentido, ha recordado el fuego de Villaharta como "uno de los más importantes, se tuvo que activar el nivel 1 de emergencias y participó el 112, la Guardia Civil, la Policía adscrita, Emergencias Sanitarias, Endesa y el grupo de emergencias de Andalucía", ha subrayado, destacando que "no se vio afectado el municipio".

Repullo ha insistido en que en el fuego de Alcaracejos, donde las llamas arrasaron 610 hectáreas, "no se activó el nivel 1 porque no se veían afectados núcleos urbanos". A estos dos ha sumado, por su relevancia, otros siniestros como los de Villaviciosa, la sierra de Gaena, Los Pelaos en Cabra y la sierra de Malagón, en Belalcázar.

Este responsable del Gobierno regional ha hecho hincapié en que la actividad del Infoca "no solo se ha circunscrito a la provincia, sino que han participado en otros incendios de la comunidad autónoma", y ha recordado al bombero fallecido en las labores de extinción de un fuego en el municipio malagueño de Jubrique. Además, ha hecho referencia al trabajo de prevención de los incendios y ha puesto de relieve que la labor "no se circunscribe al plan de emergencias, sino que se desarrolla todo el año".

Sin respuesta sobre el informe de Alcaracejos

Consultado por el informe remitido al Gobierno de España para explicar los motivos por lo que no se declaró el nivel 1 de emergencia en el incendio de Alcaracejos, para obtener la declaración de zona catastrófica, Aloisio ha explicado que "no hay novedades respecto a este tema. No se declaró el nivel 1 porque nuestro propio decreto de emergencia así lo prevé. Se considera nivel 0 lo que el Infoca es capaz de extinguir con sus propios medios y aún cuando pueda afectar a personas o bienes de carácter no forestal, no se considera necesario activar el dispositivo de Protección Civil que sería el nivel 1".

Así, ha resumido que "desde el Gobierno de España no hemos recibido ninguna respuesta a la propuesta de incluir el incendio de Alcaracejos como daño medioambiental". A preguntas de los periodistas sobre si el Gobierno está obligado a dar una contestación, ha admitido que "me gustaría que sí. Cosas más graves se han solicitado desde el Gobierno andaluz y el Gobierno no ha contestado", ha asegurado.

La recuperación de los montes

Acerca de las actuaciones para recuperar las superficies afectadas por los incendios forestales, el responsable territorial de Desarrollo Sostenible ha aclarado que "si es monte público, hay planes de recuperación y de reforestación que gestiona la Junta de Andalucía, y si se trata de terrenos privados, los propietarios tienen la obligación por ley de redactar un plan de regeneración y de reforestación ocho meses después de la declaración de extinción del incendio".

Aloisio ha añadido que "las ayudas previstas por la Junta están más regladas en la fase previa, de poder subvencionar determinada actividad que haya que hacer de manera preventiva en terreno privado, pero la Junta no puede destinar dinero público a terreno privado".

De este modo, ha citado, a modo de ejemplo, que "sí podemos actuar en el monte Malagón, porque es público, conveniado con el Ayuntamiento de Belalcázar. No podemos actuar en el incendio de la sierra de Gaena, en Cabra, en el de Villaharta o en Alcaracejos, porque el 100%, prácticamente, de la superficie afectada es de titularidad privada".