La conservación de los murciélagos

Los murciélagos constituyen uno de los grupos de mamíferos más diversos y ecológicamente importantes del planeta. Los únicos mamíferos capaces de realizar vuelo activo. Esta capacidad se debe a la presencia de una membrana que se extiende entre los dedos alargados de las extremidades anteriores, el cuerpo y las patas, formando las alas. Esta adaptación les permite desplazarse con gran eficiencia y explotar recursos alimenticios inaccesibles para otros mamíferos. Una característica fisiológica fundamental es el uso de la ecolocalización, un sistema sensorial mediante el cual los murciélagos emiten ultrasonidos que rebotan en los objetos y regresan en forma de eco. Este mecanismo les permite orientarse y capturar presas en la oscuridad con gran precisión, así como identificarlos a través de la frecuencia que emiten.

En Europa representan aproximadamente una cuarta parte de todas las especies de mamíferos, y en la península ibérica alcanzan una notable diversidad. Andalucía es una de las regiones con mayor riqueza en España con 24 especies registradas, 17 incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados. La mayoría de las especies europeas son insectívoras. Gracias a su actividad nocturna y su capacidad de vuelo, capturan insectos voladores en grandes cantidades, desempeñando un papel importante en el control natural de plagas agrícolas y forestales.

Durante el día, los murciélagos permanecen en refugios que les proporcionan condiciones adecuadas de temperatura y humedad. Éstos pueden ser naturales, como cuevas, grietas rocosas o huecos en árboles, o artificiales, como edificios abandonados, minas o túneles. En Andalucía se han identificado centenares de refugios importantes para especies cavernícolas, especialmente en zonas montañosas como Sierra Morena o las Sierras Béticas.

Controlan plagas, indican la calidad ambiental y tienen una gran diversidad en toda Europa. Sin embargo, la pérdida de hábitat y la acción humana los ponen en peligro y amenazan su supervivencia

Los murciélagos presentan una biología particular que influye en su vulnerabilidad frente a las alteraciones ambientales. Su reproducción suele ser relativamente lenta: muchas especies tienen una sola cría al año y alcanzan la madurez sexual varios años después del nacimiento. La baja tasa reproductiva hace que las poblaciones se recuperen lentamente tras sufrir descensos significativos. Además, muchas especies forman colonias sociales que pueden estar compuestas por decenas o incluso miles de individuos. Estos núcleos suelen ser especialmente importantes durante la época reproductiva, cuando las hembras se agrupan en refugios seguros para dar a luz y criar a sus crías.

Su papel más destacado es el control de poblaciones de insectos, ya que cada individuo puede consumir una gran cantidad de presas durante la noche. Esta actividad contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas y puede reducir la presencia de plagas que afectan a cultivos o bosques. Además, la presencia y abundancia de murciélagos se considera un indicador de la calidad ambiental, ya que muchas especies son sensibles a la contaminación, la fragmentación del hábitat o los cambios en el uso del suelo. Por estas razones, los murciélagos y sus refugios se encuentran protegidos.

Desempeñan un papel importante en el control natural de plagas agrícolas y forestales

En las últimas décadas, muchas poblaciones han experimentado un declive debido a presiones derivadas de la actividad humana. Entre las causas están la perdida de hábitat por la destrucción de bosques maduros, la intensificación agrícola y la urbanización que reducen la disponibilidad de refugios naturales y de áreas de alimentación. La desaparición de árboles viejos con cavidades, por ejemplo, afecta a numerosas especies forestales. La perturbación de refugios con visitas frecuentes a cuevas o la rehabilitación de edificios sin respetarlos hacen desaparecer colonias enteras. El uso de pesticidas reduce la disponibilidad de presas y provoca la acumulación de sustancias tóxicas en su organismo. Los parques eólicos provocan grandes mortalidades por colisiones que suelen pasar desapercibidas si no se obliga a un seguimiento exhaustivo. Estudios han señalado que la depredación por búhos puede representar hasta 30–40 % de la mortalidad en ciertas pequeñas colonias, lo que puede afectar a su estabilidad poblacional, si además es perturbada por otros factores.

La conservación requiere proteger sus refugios, mantener hábitats e investigar

En Andalucía se habían desarrollado diversos programas para mejorar la conservación de los murciélagos. Se realizó seguimiento de refugios importantes de quirópteros cavernícolas, que permitió evaluar la evolución de las poblaciones, detectar posibles amenazas y proteger con medidas disuasivas refugios cavernícolas. Desgraciadamente el impulso que se realizó en la primera década del siglo XXI se ha ido abandonando paulatinamente para casi desaparecer el programa.

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Su reproducción es relativamente lenta: muchas especies tienen una sola cría al año

La conservación de los murciélagos requiere proteger sus refugios, mantener hábitats adecuados y fomentar la investigación científica sobre su biología y ecología. Solo mediante la combinación de medidas de seguimiento, conservación, gestión del territorio y sensibilización social será posible garantizar la supervivencia de estas especies y la estabilidad de los ecosistemas en los que habitan.