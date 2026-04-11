La empresa tecnológica Somnum Technologies, de La Carolina (Jaén), ha puesto en marcha un innovador y avanzado sistema para la detección temprana de incendios forestales que combina sensores inteligentes, drones autónomos e Inteligencia Artificial (IA) para anticiparse a los fuegos.

El proyecto 'Predifire' está impulsado por la Universidad de Córdoba, a través de Laboratorio de Incendios Forestales (Labif), desarrollado por las empresas Automatismos ITEA y Somnum Technologies y con financiación de la Junta de Andalucía a través de la línea Pland Sequía.

El proyecto está impulsado por la UCO

"Con esta solución se detectan señales de riesgo y conatos en fases muy tempranas, verificar automáticamente la alarma y actuar antes de que el incendio alcance una dimensión crítica", ha señalado a Efe Antonio Ceballos, responsable de I+D+i.

Las recientes pruebas operativas dirigidas por Juan Ramón Molina, experto en incendios forestales y responsable científico del proyecto, han validado la fiabilidad y velocidad del sistema.

Capaz de detectar el humo en segundos

"Los resultados técnicos confirman que el sistema es capaz de detectar en apenas segundos la propagación de partículas de humo, humedad y cambios de temperatura, incluso con escaso viento y cambios de dirección del mismo", ha indicado Ceballos.

Y añade: "Cuando la red sensórica detecta una combinación anómala de variables, humo, cambios térmicos, condiciones ambientales compatibles con riesgo elevado o indicios compatibles con un conato, los sensores de la malla comparten su información y deciden si hay posibilidad de un conato en tal caso el sistema genera una alarma".

Ciencia andaluza y robótica autónoma para frenar los incendios forestales: drones e IA contra los fuegos. / Ginés Donaire (EFE)

A partir de ahí, un dron se activa para acudir al punto señalado de manera autónoma, revisar la escena y aportar una validación mucho más precisa que permita distinguir entre un fuego incipiente real y un falso positivo mediante IA y visión artificial.

Posibilidad de un fuego

El proyecto 'Predifire' no se limita a poner sensores en el monte, sino que busca interpretar el estado fisiológico de la vegetación, el estrés hídrico y las condiciones previas que favorecen la ignición o la rápida propagación, es decir, no solo mira el fuego cuando aparece, trabaja también sobre sus condiciones de posibilidad.

Las pruebas desarrolladas hasta ahora en el entorno de la Universidad de Córdoba están permitiendo validar tanto la arquitectura técnica como la integración entre sensores, comunicaciones y plataformas aéreas.

Los siguientes pasos apuntan hacia pruebas cada vez más exigentes, incluyendo escenarios donde el sistema pueda medir su capacidad de reconocimiento de conatos en condiciones más cercanas a la operativa real.

El objetivo, demostrar su utilidad fuera del laboratorio

"Ese salto será clave para consolidar el proyecto como una solución lista para demostrar su utilidad fuera del laboratorio y en entornos de riesgo efectivo", apunta Ceballos, uno de los responsables de la firma Somnum Technologies.

Los promotores consideran que el proyecto tiene capacidad para responder a uno de los grandes desafíos ambientales, territoriales y de protección civil del sur de Europa.

Y lo hace desde una alianza clara entre UCO (Labif), Automatismos ITEA y Somnum Technologies, con el respaldo de la Junta de Andalucía a través de Pland Sequía.

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"En un momento en que cada verano confirma que apagar incendios es cada vez más caro, más difícil y más arriesgado, tecnologías como esta apuntan en la dirección correcta: detectar antes, decidir mejor y evitar que el conato se convierta en tragedia", resume Antonio Ceballos.