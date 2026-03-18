La Laguna del Salobral sigue ganando terreno para su recuperación ambiental en la provincia de Córdoba. La Junta de Andalucía ha ampliado la protección de este humedal situado en Luque con la adquisición de cinco nuevas parcelas, una operación que permitirá reforzar la restauración ecológica de uno de los espacios naturales más valiosos del sur andaluz.

Según ha informado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, la compra, formalizada ante notario, incorpora al entorno de la también conocida como Laguna del Conde un total de 4,95 hectáreas por un importe de 85.000 euros. Esta superficie se suma a las 64 hectáreas ya adquiridas anteriormente por 128.000 euros, lo que consolida una parte sustancial de la cubeta de la laguna y de su área de influencia dentro del dominio público.

La operación fue formalizada por el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba, Rafael Martínez, y se enmarca en una estrategia más amplia de recuperación de humedales andaluces. En el caso concreto de este enclave cordobés, la inversión total ejecutada en la laguna y su entorno ya supera los 2,3 millones de euros.

Un humedal clave para las aves y la biodiversidad

La Laguna del Salobral está considerada uno de los humedales estacionales más importantes de Andalucía y el de mayor extensión de la provincia de Córdoba, con unas 70 hectáreas de superficie de inundación.

La Junta de Andalucía amplía la protección de la Laguna del Salobral con la adquisición de nuevas parcelas. / CÓRDOBA

Integrada en el sistema de lagunas del sur cordobés y reconocida por el Convenio Ramsar, esta zona húmeda destaca por su valor ecológico como hábitat prioritario, refugio de fauna y enclave estratégico para la invernada y la reproducción de aves acuáticas y migratorias.

La ampliación de suelo público permitirá desarrollar nuevas actuaciones orientadas a la restauración de hábitats, la mejora de la conectividad ecológica, la recuperación de la vegetación natural y la creación de espacios más favorables para la fauna ligada a los ecosistemas lagunares.

Un momento favorable tras las lluvias

La Junta destaca que el avance de esta actuación coincide además con un momento especialmente positivo para el humedal. "Las últimas lluvias han situado la laguna en torno al 80% de su superficie de inundación, una circunstancia que anticipa una primavera de alta productividad biológica y mejora las expectativas ambientales para este enclave", indica la Consejería.

Desde la administración autonómica se subraya que la incorporación progresiva de terrenos al patrimonio público ha supuesto un punto de inflexión en la gestión de la Laguna del Conde o del Salobral, ya que facilita una planificación más ambiciosa, coherente y estable de las medidas de restauración.

Esta línea de trabajo se inserta dentro de las actuaciones que la administración andaluza viene impulsando en los últimos años para recuperar humedales interiores y litorales, especialmente en espacios de alto valor ecológico como las Lagunas del Sur de Córdoba.

La recuperación de la Laguna del Salobral de Luque no solo refuerza la conservación de uno de los principales tesoros naturales de la provincia, sino que también consolida un modelo de gestión que busca compatibilizar la protección de la biodiversidad con la mejora de los servicios ecosistémicos que estos espacios prestan al conjunto del territorio.