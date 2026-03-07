El acuífero bajo la Campiña cordobesa se recarga y devuelve el agua a las lagunas del Rincón y Santiago

Las Lagunas del Sur de Córdoba, humedales protegidos que puntean la Campiña, presentan ahora un aspecto como hace años que no se veía. Las intensas lluvias de los dos últimos meses han beneficiado a todas estas láminas de agua, una quincena repartidas por varios municipios. La mayoría de ellas se nutren de las escorrentías temporales que surgen cuando hay grandes precipitaciones como en este caso, mientras que unas pocas lo hacen también a través del acuífero subterráneo.

Hay tres lagunas que han cambiado especialmente. El sistema Rincón-Santiago, en el término municipal de Aguilar de la Frontera pero muy cerca de Moriles, luce ahora de otra manera. La laguna del Rincón, zona de nidificación del pato malvasía (una especie protegida), se secó por completo hace ahora casi cinco años. Es algo que ocurre habitualmente con las lagunas estacionales, que dependen de las lluvias del otoño-invierno, pero no es el caso de este humedal que permanece, en condiciones normales, con agua todo el año.

Las lagunas del Sur de Córdoba, a vista de pájaro /

Tras dos años de lluvias habituales y, sobre todo, tras el paso de los últimos temporales, el acuífero que yace bajo la Campiña se ha recargado hasta el punto de llenar casi hasta su borde la laguna del Rincón, que depende de las aguas subterráneas. Las aguas están a tan solo 1,1 metros bajo el fondo de la laguna, según explica el director de estos espacios naturales, Juan de la Cruz. Hasta el año pasado, el acuífero prácticamente se había secado y para encontrar el agua había que profundizar más allá de los 10 metros.

Y justo al lado, a unos pocos metros, ha vuelto a aparecer la laguna de Santiago, una situación excepcional, ya que esta lámina llevaba mucho más tiempo sin aparecer en la campiña.

Laguna del Conde o del Salobral, en Luque, la más extensa en superficie, este mes de febrero. / Junta de Andalucía / Jesús Chaves

Otra de las lagunas que se ha recuperado notablemente es la del Salobral (en el término municipal de Luque), aunque ya presentaba buen aspecto antes de las borrascas. Se trata del mayor humedal del sur de Córdoba (descartando los embalses) en cuanto a su superficie, si bien la de Zóñar en Aguilar de la Frontera es más profunda y tiene mayor volumen.

Aunque aún es pronto para observar las aves migratorias, De la Cruz cree que esta primavera "va a ser idónea para la observación. Ya se intuye que la cantidad de aves será mayor".