La Diputación de Córdoba entrega a los ayuntamientos más de 23.000 dosis de especies hortícolas para su banco de semillas

El Centro Agropecuario Provincial, dependiente de la Diputación, ha sido el escenario en el que se han vuelto a entregar semillas de las variedades hortícolas autóctonas de Córdoba a responsables municipales de toda la provincia.

En esta entrega, que ha tenido lugar en la finca ecológica El Aguilarejo, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha señalado que "ponemos a disposición de los hortelanos de la provincia lotes de semillas de las variedades presentes en nuestro banco".

Lorite ha destacado que, "además de este intercambio de semillas y de la creación de un banco de semillas locales, estamos trabajando en otras actuaciones como la implantación en los municipios de huertos urbanos con fines sociales, educativos, productivos y medioambientales".

"A estas iniciativas se suma la colaboración que venimos manteniendo con Educación, ofreciendo nuestras instalaciones para la realización de prácticas por parte del alumnado de las ramas agrícolas y ganaderas, un elemento esencial para garantizar el relevo generacional de nuestras producciones agroganaderas", ha subrayado Lorite.

Córdoba capital se une a las semillas

El delegado de Agricultura ha añadido que "en la campaña 2026 el banco de semillas ha recibido solicitudes de semillas de 70 ayuntamientos de la provincia, incluida por primera vez la capital".

En total, la Diputación de Córdoba ha entregado alrededor de 23.000 dosis de semillas que llegarán a más de 2.300 hortelanos y, además, se ha realizado un intercambio y entrega de semillas por parte de los agricultores asistentes.

Experiencia piloto en la Campiña Sur

Lorite ha señalado "la importancia de este acto en un contexto en el que el fomento del consumo de productos de kilómetro cero debe ser uno de nuestros objetivos, más aún en una provincia como la nuestra, en la que la calidad y excelencia son seña de identidad de nuestro sector agroalimentario. Por ello es tan importante este intercambio de semillas, porque solo lo que se conoce se valora, y solo lo que se valora se puede preservar".

Finalmente, el diputado ha aprovechado para dar a conocer que, "en colaboración con la Campiña Sur, se está trabajando en el desarrollo de una experiencia piloto de producción y comercialización de productos agroalimentarios locales".