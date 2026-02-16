Las lagunas y humedales de la provincia de Córdoba presentan, tras el tren de borrascas de las últimas semanas. unos niveles de inundación que no se registraban desde hacía años. La Junta de Andalucía ha celebrado este lunes el Día Mundial de los Humedales en la Reserva Natural Laguna de Zóñar, en un contexto hidrológico especialmente favorable.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Rafael Martínez, ha presidido la jornada, en la que han participado 25 estudiantes del IES Casiana Muñoz Tuñón, de Córdoba capital. La actividad ha combinado educación ambiental, reforestación participativa y un recorrido guiado por los senderos, observatorios de aves y el centro de visitantes, dinamizado por la empresa Nebur.

Recuperación histórica de los niveles de agua

La laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera, alcanza actualmente una profundidad aproximada de 12 metros, favoreciendo incluso la conexión progresiva con la laguna del General, en proceso de llenado tras recientes actuaciones de retirada de tarajes que mejoraron su capacidad de inundación, según los datos facilitados por la Junta en una nota de prensa.

Las lagunas y humedales de Córdoba alcanzan niveles de inundación inéditos en los últimos años. / CÓRDOBA

La recuperación es generalizada en la red provincial. La laguna del Rincón se encuentra al 90% de su superficie inundada tras cuatro años prácticamente seca; Santiago alcanza el 80%; Jarambel vuelve a presentar lámina de agua; y en Puente Genil, la laguna de Tíscar rebosa por su aliviadero con más de dos metros de profundidad. También registran niveles elevados las lagunas Amarga y Dulce, en Lucena, así como numerosos enclaves del Inventario Andaluz de Humedales en municipios como Santaella, Montilla, Baena, Cabra o Córdoba capital.

Martínez ha subrayado que "el actual estado de inundación ha evidenciado la eficacia de las actuaciones de restauración desarrolladas en los últimos años", reforzando la capacidad ecológica de estos espacios estratégicos para la biodiversidad y la regulación hídrica.

Restauración e inversión en la red de humedales

Entre los proyectos ejecutados destaca el de Mejora de la Biodiversidad en Montes Públicos en Jarales, Tíscar y Zóñar, con una inversión de 492.136 euros, que ha incluido plantaciones autóctonas, eliminación de invasoras y restauraciones topográficas.

Actualmente se desarrolla la primera fase del Proyecto de Restauración de Hábitats de Humedales en Dulce, Zóñar y Santiago, adjudicado por 926.537 euros, y está prevista una segunda fase con una inversión de 2,24 millones de euros en cinco reservas naturales de la provincia.

Asimismo, la Junta participa como socio colaborador en el proyecto Life Integrado de Restauración de Humedales, liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una inversión global de 93 millones de euros en diez años. En Andalucía, las actuaciones se centrarán en Zóñar y Fuente de Piedra.

Durante la jornada también han estado presentes el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Olmo; el presidente del Patronato Lagunas Sur de Córdoba, José Alfonso Gómez; así como agentes medioambientales y técnicos de la Delegación Territorial.