Córdoba acoge la tercera edición de Expo AIRE, la feria que impulsa el turismo sostenible y la innovación ambiental

Córdoba se prepara para acoger los próximos 2 y 3 de diciembre la tercera edición de Expo AIRE, la mayor feria nacional dedicada a los espacios naturales, el medio ambiente y el ecoturismo, organizada por Pomona Keepers en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC).

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, ha destacado que esta cita "consolida a Córdoba como punto de encuentro de referencia nacional para todos los agentes vinculados a la gestión del territorio, la conservación del medio natural y la promoción del turismo sostenible".

El delegado ha resaltado que, tras el éxito de las dos ediciones anteriores, Expo AIRE da ahora "un paso más hacia los resultados medibles", centrando sus esfuerzos en la formación, certificación profesional y creación de oportunidades para los jóvenes. Romero ha subrayado que la provincia "es un escenario idóneo para este evento, porque la naturaleza no es un decorado: es economía real, empleo, cohesión territorial e identidad". Además, ha recordado el valor de los parques naturales, paisajes de olivar, dehesas, ríos y vías verdes como emblemas del territorio.

"El reto es que nuestros jóvenes quieran quedarse porque hay proyectos ilusionantes y bien pagados, y en Córdoba estamos alineando políticas de promoción, con formación y certificación profesional en tres vectores: conservación y gestión, infraestructuras y uso público y turismo de naturaleza", ha enfatizado el delegado.

Los retos de los espacios naturales

Por su parte, el delegado provincial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Rafael Martínez, ha señalado que la feria servirá para debatir "las oportunidades y los desafíos de los espacios naturales", con el objetivo de generar conocimiento y sinergias entre instituciones y empresas.

El concejal de Turismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola, ha insistido en la necesidad de trabajar "de manera transversal entre las tres administraciones públicas" para fomentar el desarrollo sostenible y el cuidado del planeta, apostando por la economía circular, la innovación y una gestión responsable del agua.

El director de Expo AIRE, Vicente Sánchez, ha destacado que esta edición "se consolida como la mayor feria dedicada a los espacios naturales y el ecoturismo en España". En ella participarán más de 70 expertos nacionales de primer nivel, con conferencias, mesas redondas, demostraciones y actividades técnicas.

Áreas temáticas de la feria

Sánchez ha explicado que Expo AIRE busca fomentar la colaboración entre administraciones, empresas y entidades sociales, impulsando soluciones innovadoras aplicables a la gestión real del medio natural. "Esta feria refuerza el papel de Córdoba como capital del conocimiento ambiental y la innovación en sostenibilidad", ha concluido.

El programa se estructura en torno a cuatro grandes áreas temáticas: Emergencia y Salud; Conservación del Medio Natural; Infraestructura y Uso Público; y Turismo de Naturaleza y Desarrollo Rural.

Entre los ponentes destacados figuran la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y el teniente coronel Jaime María Mata, jefe del segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).