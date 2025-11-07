El Comité Andaluz de Humedales aprueba en Córdoba iniciar la inclusión de tres nuevos espacios en el inventario andaluz

El Comité Andaluz de Humedales ha aprobado iniciar los trámites para la inclusión de tres nuevos espacios en el inventario de humedales de Andalucía: el Caño de la Mojarra, en Ayamonte (Huelva); y el lucio Gabela Honda (Trebujena) y la laguna de Pozo Lozano (Jerez de la Frontera), ambos en la provincia de Cádiz. La decisión se ha tomado durante la celebración de la XXXII edición del Comité Andaluz de Humedales, que ha tenido lugar en el centro de visitantes Laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera.

Según ha informado la Junta en una nota, la sesión ha estado presidida por el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, y ha contado con la bienvenida del delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Córdoba, Rafael Martínez. En la reunión han participado representantes de la Administración andaluza, el Instituto Geológico y Minero de España, la Estación Biológica de Doñana, universidades, organizaciones profesionales agrarias, las federaciones andaluzas de Caza y Pesca y diversas asociaciones conservacionistas.

Exposición sobre fauna acuática

Además, durante el encuentro se ha presentado la memoria anual de actuaciones desarrolladas por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en materia de humedales. Entre ellas han destacado "la actualización de la señalización y cartelería de los espacios incluidos en el Inventario, así como las labores de restauración acometidas en lagunas, marismas, zonas intermareales y salinas de todo el territorio andaluz".

Asimismo, se ha ofrecido una exposición sobre la situación epidemiológica de la fauna acuática en Andalucía, con especial atención al seguimiento de mortandades, el estado sanitario tras los episodios de gripe aviar y los datos actualizados de invernada y reproducción de aves acuáticas. Estos indicadores permiten evaluar el estado de conservación de los humedales andaluces, dada la estrecha relación entre la fauna y la calidad de estos ecosistemas.

Por otro lado, el Comité también ha conocido de primera mano las actuaciones en curso en las zonas húmedas de Córdoba, visitadas por los asistentes al término de la sesión, y la presentación del proyecto internacional Farmbionet, centrado en promover prácticas agrícolas respetuosas con la biodiversidad.

Por último, la Junta ha concluido que con la "valoración favorable de estos tres nuevos enclaves", Andalucía "ha avanzado en la ampliación y protección de su Inventario de Humedales, reforzando el compromiso de la comunidad con la conservación y gestión sostenible de estos ecosistemas esenciales".