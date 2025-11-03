La Junta espera resolver en 2026 las ayudas para la gestión y prevención forestal

La Junta de Andalucía espera tener listas en los próximos meses varias órdenes para gestionar ayudas públicas para el sector forestal y cinegético de Andalucía. Así lo manifestó el delegado territorial de Medio Ambiente, Rafael Martínez, durante su participación en la 16ª Jornada Cinegético-Forestal organizada por Asaja Córdoba celebrada este lunes.

Estas ayudas se dividen en tres apartados. El primero va destinado a realizar tratamientos preventivos en montes y terrenos forestales, para lo que la Junta de Andalucía distribuirá 4 millones de euros. También hay prevista una línea de ayudas similares para la gestión forestal, con un mínimo de 30 millones de euros que serán ampliables hasta los 40 millones. Por último, la Junta de Andalucía quiere habilitar por primera vez subvenciones públicas para la compra de maquinaria forestal, para lo que se dispondrá en los presupuestos de una partida de dos millones de euros "que se pueden incrementar", en palabras de Martínez.

Las dos primeras líneas de ayudas, las más importantes por su cuantía, están a la espera de que este mismo mes, según el delegado de Medio Ambiente, se publiquen las bases que regularán las aportaciones públicas al sector y la manera de pedirlas. En diciembre, por tanto, se espera que se publique la convocatoria en sí, para que las ayudas puedan resolverse a lo largo de 2026. En cuanto a las ayudas para la compra de maquinaria, van más retrasadas y tendrán que esperar a que finalice la anterior convocatoria. "No hemos podido agilizarlas", ha reconocido el delegado, debido a la complejidad de las mismas.

Por su parte, Rafael Navas, secretario de Asaja-Córdoba, agradeció estas convocatorias de ayudas de la Junta que no se realizan desde el año 2019 y pidió a la Junta que estén listas cuanto antes. Además, manifestó durante las jornadas que las primeras monterías de Córdoba están siendo buenas con "una normalidad agradable para el conjunto del sector" y recordó que las fincas cinegéticas "son un ejemplo de la colaboración público-privada".