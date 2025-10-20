El Gobierno aprueba ayudas de 1,8 millones para tres empresas del sector del plástico

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso de la Economía Circular en el sector del plástico en el marco del PERTE de Economía Circular del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, en la que se han seleccionado 15 proyectos andaluces, que contarán con 13,33 millones de euros para el desarrollo de sus iniciativas.

Entre ellos, tres corresponden a tres empresas cordobesas que recibirán en conjunto en torno a 1,8 millones de euros. Son Industrias Gregasa SCA de Fuenteobejuna en digitalización para innovar en materia de procesos y organización para un proyecto de 2,34 millones de euros, para el que se concede una subvención de 1,17 millones de euros; Industrias de Tecnologías Aplicadas de Refrigeración y Conservación SL (Intarcon) de Lucena en Investigación y desarrollo con una demanda de 772.000 euros y una ayuda de 386.000 euros; y Plastienvase de Espiel, que para un plan de 680.000 euros recibirá una prestación de 255.000 euros.

Debido a la gran demanda que ha tenido la convocatoria en el sector del plástico y al elevado número de peticiones recibidas, la cuantía con la que estaba dotada en un primer momento de 97,5 millones se ha aumentado en otros 57 millones más. Se prevé que estos más de 150 millones de euros generen una inversión total en el sector de más de 530 millones de euros.

De las 201 solicitudes recibidas, se han seleccionado 125 proyectos (siete de ellos se llevan a cabo por agrupaciones que aúnan a 14 empresas). En cuanto a su naturaleza, el 48,12% están lideradas por pymes (24,82% por pequeñas empresas y el 23,31% por medianas empresas), mientras el resto, el 51,87%, no están catalogadas como pymes.

En total, estas iniciativas serán ejecutadas por 132 empresas que destacan por su compromiso con la circularidad de sus proyectos, y que recibirán ayudas de entre 100.000 euros y cerca de 9 millones de euros por proyecto. Los proyectos deberán estar finalizados, como máximo, el 31 de octubre de 2027.

Reparto por categorías

La categoría que más ayudas recibe es la actuación dirigida a la mejora en la gestión de residuos a terceros, que presenta 45 proyectos con una aportación de 84,2 millones de euros, lo que pone de manifiesto el papel que va adquiriendo la implantación de innovadoras tecnologías que permitan fomentar la economía circular en el sector del plástico.

Los proyectos que agrupan el incremento del nivel de protección medioambiental de los beneficiarios (mejoras medioambientales de la entidad que disminuyan los impactos de sus productos o sus propios residuos) cuenta con 62 proyectos y 61,6 millones de ayuda, revelando que reducir la extracción y el consumo de materias primas vírgenes, la generación de residuos, la emisión de microplásticos o el uso de polímeros y materiales con menores impactos ambientales es una de las grandes preocupaciones de las empresas en esta convocatoria.

En esta línea, también destaca que entre los beneficiarios hay 13 proyectos para investigación y desarrollo para el ecodiseño (3,1 millones) y cinco proyectos de digitalización para innovar en materia de procesos y organización para innovaciones organizativas y de proceso que repercutan en una mayor circularidad (2,8 millones).