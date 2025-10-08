Medio ambiente
La Junta propone proteger tres nuevas lagunas de Córdoba a través del Inventario de Humedales
Un proyecto LIFE permitirá invertir un millón de euros en dos láminas de agua en Andalucía, entre ellas la de Zóñar en Aguilar
El edificio de la comunidad de regantes del Genil-Cabra en Cordobilla ha albergado este miércoles una reunión ordinaria del patronato de las Lagunas del Sur de Córdoba, a la que han asistido el delegado de Medio Ambiente, Rafael Martínez, y el concejal de Medio Ambiente de Puente Genil, Rafael Morales, entre otros. En él se ha informado de la propuesta de la Junta para proteger tres nuevas lagunas de Córdoba a través del Inventario de Humedales.
El delegado de Medio Ambiente ha explicado que “estamos pendientes de ejecutar otros proyectos, como una segunda fase, con unos dos millones de euros de presupuesto, para actuar en otras lagunas entre ellas la de El Salobral, en el término municipal de Luque”. Asimismo "estamos trabajando en el proyecto LIFE del Ministerio", en palabras de Martínez, donde Andalucía participa con la laguna de Zóñar de Aguilar de la Frontera; y la de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga, que contarán con un millón de euros de inversiones. El objetivo de todas estas inversiones es "almacenar el mayor volumen de agua, luchar contra la erosión y mejorar el hábitat de las especies acuáticas, algunas de ellas tan emblemáticas como la malvasía o el flamenco”.
En la agenda igualmente aparece la adecuación de una vía pecuaria, en el Camino Mozárabe, que pasa por la laguna del Salobral, y la reunión, el próximo mes, del Comité Andaluz de Humedales, en la laguna de Zóñar. Allí se propondrá que otras lagunas que actualmente no tienen protección, como Plata y La Pollera (Montilla) y La Quemadilla (Córdoba) entren en el inventario andaluz de humedales.
Un espacio singular
Por su parte, el presidente del patronato José Alfonso Gómez, recordó que las lagunas del sur de Córdoba constituyen un espacio singular de la provincia de Córdoba al tratarse de una red que cubre varios municipios, y subrayó que el patronato “es un órgano vivo, con muchas ideas de proyectos que se han planteado y se han ido mejorando con la aportación de todos, de proyectos de investigación que están funcionando con apoyo de otras instituciones y entidades".
En las zonas húmedas del Sur de Córdoba hay ocho espacios protegidos: seis reservas naturales (Zóñar, Amarga, Rincón, Tíscar, Jarales y Salobral) y dos parajes naturales (Embalse de Cordobilla y Embalse de Malpasillo). Están declaradas en 1989 como Reserva de la Naturaleza por sus extraordinarios valores como espacios de hibernación y nidificación de aves migratorias.
Este excepcional complejo lagunar de Córdoba, además del atractivo ecológico, presenta diversos recursos turísticos histórico-artísticos, etnográficos o culturales, lo que lo convierte en un destino para el turismo de naturaleza ideal.
