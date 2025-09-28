La poda en verde de los árboles urbanos

Últimamente se está extendiendo en muchas ciudades lo que se ha denominado «poda en verde», actividad que consiste en podar los árboles urbanos fuera de la época de reposo o paro vegetativo y que se realiza desde abril hasta septiembre principalmente. La ciudad de Córdoba es una de ellas y da la impresión de que se acomete con mayor asiduidad o, al menos, se ha incrementado el número de ciudadanos sensibles a esta práctica inusual, preocupados por los veranos con incremento de la temperatura media y del número de días de las olas de calor.

El origen de este tipo de poda es la viticultura. Es una intervención que se realiza en primavera o en los meses de crecimiento activo (mayo–junio) sobre brotes, hojas y sarmientos, especialmente en viñedos, frutales de pepita, almendros u olivos. Su objetivo es eliminar estructuras vegetativas no productivas o excesivamente densas para mejorar el estado del pie y optimizar su rendimiento y calidad. Al cortar brotes improductivos o mal ubicados se reduce la competencia por recursos, permitiendo una mayor concentración de nutrientes y productos de la fotosíntesis (azúcares simples como la sacarosa) en ramas fértiles y en desarrollo de frutos. El adelgazamiento del follaje favorece la penetración de luz y aire en el interior de la copa, reduciendo la humedad interna y mejorando la evaporación. Este efecto disminuye la incidencia de hongos patógenos como el mildiu y oídio y favorece la maduración homogénea del fruto.

Como se desprende de lo expresado más arriba, el objetivo agronómico es aumentar la producción de las plantaciones descritas. En este punto cabe preguntarse qué objetivo se persigue en la ciudad con estas podas en verde de los árboles urbanos cuya función principal es dar sombra, disminuir la temperatura y ornamental. Esta poda puede ser una justificación para enmascarar con tecnicismo el déficit de los trabajos que deben ser realizados en época de reposo vegetativo. Si bien es cierto que en los meses de mayor calor (julio y agosto) también existe paro vegetativo, en una ciudad como Córdoba, llamada a ser inhabitable dentro de tres décadas, según la NASA, es un gran error eliminar superficie de sombras para aumentar la superficie acumuladora y radiante de calor. Es pura física que los gestores de las infraestructuras verdes deben tener en cuenta. ¿Tan difícil es?

Este tipo de poda en una ciudad como Córdoba solo puede estar justificada en árboles jóvenes como complementaria de las realizadas en invierno. Su objetivo es orientar el crecimiento hacia guías primarias, subordinar brotes secundarios y evitar deformaciones que posteriormente obligarían a realizar cortes más agresivos.

La técnica de poda en verde presenta algunos inconvenientes como pueden ser estrés por reducción excesiva de hojas que agotan las reservas y debilitan la estructura del árbol; se requiere personal muy cualificado capaz de adoptar decisiones puntuales para no afectar negativamente el equilibrio vegetativo del árbol; se pueden favorecer a organismos patógenos, sobre todo cuando llegan las lluvias y las heridas no son pequeñas o no se utilizan herramientas limpias y bien afiladas. En el medio urbano solo debe estar justificada para mejorar la seguridad vial y peatonal ante caídas previsibles, por visibilidad urbana para despejar señales de tráfico o farolas sin disminuir drásticamente la copa, y para retirar ramas secas, enfermas o dañadas que puedan ser focos de plagas o enfermedades.

Las podas para la separación de ramas de los edificios son desaconsejables en esta época, ya que el árbol va a tener que reaccionar al cabo de más de medio año. Por eso los expertos en arboricultura más avanzados alertan sobre los riesgos de aplicar estas fuera de los períodos adecuados o sin criterios técnicos adecuados.

Un arbolado urbano bien gestionado provoca una mejora ambiental al regular la temperatura urbana, reducir la contaminación (CO₂, NOₓ, PM10...), filtrar contaminantes y atenuar el ruido. Puede controlar la isla de calor al rebajar la temperatura entre 2 y 8º C en verano y reducir la formación de ozono. Además, producen bienestar psicológico y social porque fomentan la salud mental, la recreación e incluso revalorizan el medio urbano. No se puede olvidar que también tienen una función ecológica al servir de refugio, desarrollo y alimentación de aves e insectos entre los que destacan los polinizadores.

La poda en verde urbana con frecuencia se aplica sin criterios técnicos, provocando daños estructurales, sanitarios, ecológicos y sociales. Debe evaluarse de manera individualizada y basados en evidencias claras, las intervenciones siempre deben ser mínimas y limpias, priorizando el bienestar del árbol y la continuidad de su funcionamiento ecológico, donde se tenga en cuenta las características de la especie que se trata, su estado, su entorno, el riesgo real existente y la biodiversidad que alberga.

No cabe duda que para la inmensa mayoría de las actuaciones el momento adecuado es el invierno, evitando claramente las fases sensibles de la fauna o el crecimiento de los árboles.