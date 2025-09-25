Recogida de setas en Córdoba: estas son las normas para esta temporada

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este jueves la resolución por la que se regula la recogida de setas y hongos en terrenos forestales de la provincia de Córdoba, una práctica que, como es habitual, estará permitida hasta el 31 de mayo de 2026.

La regulación de esta práctica, que en los últimos años ha despertado un interés creciente, es necesaria para evitar la recogida incontrolada y abusiva, que puede ocasionar daños al medio ambiente y, en particular, a las poblaciones de setas. Así se garantiza su persistencia y capacidad de regeneración y se mantiene en un estado favorable el medio ambiente en general.

Así lo defiende la Delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Córdoba, que advierte de que el incumplimiento de la normativa constituirá una infracción administrativa que dará lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas.

La recogida de pequeñas cantidades de setas y hongos en terrenos forestales de la provincia de Córdoba no requiere autorización de la Delegación, siempre que la recogida se haga en pequeñas cantidades que pueden considerarse para autoconsumo y no superen los cinco kilos por persona y día.

Un hombre recoge setas en el campo en un paraje de la provincia. / CORDIGITAL

La Junta recuerda que la práctica en los montes públicos es gratuita, "salvo que expresamente se advierta de lo contrario en el Plan Anual de Aprovechamientos en vigor". Los aficionados deberán comunicarlo en el Ayuntamiento del municipio donde se encuentre el monte, en el cual se podrá restringir el acceso por razones de seguridad por actividad cinegética o trabajos relacionados con el mantenimiento y gestión del mismo.

En lo que respecta a los terrenos particulares, la recogida precisará de la autorización de sus propietarios. Y en cuanto a los aprovechamientos dentro de los espacios naturales protegidos, les será además de aplicación lo dispuesto en su normativa específica.

Prohibido en horas nocturnas

También se pronuncia la Delegación Territorial sobre cómo debe ser la recogida de setas y hongos, que no alterará la capa superficial del suelo, y se prohíbe expresamente "el empleo de herramientas como rastrillos, escardillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo produciendo daños en el micelio de los hongos, lo que puede impedir la aparición de nuevos ejemplares en el futuro". Se utilizarán cestas u otros elementos de transporte que permitan la aireación y dispersión de las esporas.

Tampoco se permite la recolección de setas inmaduras y deberán respetarse "las no comestibles, las que no se conozcan o no vayan a recolectarse por estar en mal estado o pasadas. Todas ellas desempeñan una útil función ecológica", insiste la administración autonómica. Asimismo, no estará permitida la recogida de setas durante las horas nocturnas, de acuerdo a los horarios de salida y puesta de sol indicados por el Instituto Geográfico Nacional para la provincia de Córdoba, que pueden ser consultadas en la página web http://astronomia.ign.es/hora-salidas-y-puestas-de-sol. En consecuencia no está permitido el empleo de linternas, ni otras fuentes de luz artificial.