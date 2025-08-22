La Junta invierte 20 millones en la clausura de vertederos en Andalucía

La Junta de Andalucía ha clausurado varios vertederos ubicados en distintos municipios andaluces para transformarlos en espacios «seguros, restaurados y sin riesgos», como parte de una estrategia más amplia de gestión sostenible de los residuos que contara con una inversión inicial de 20 millones de euros.

Según señaló la Junta en una nota, se trata de un «ambicioso» plan de sellado y restauración de antiguos vertederos, que permitirá recuperar terrenos degradados, prevenir focos de contaminación y dar cumplimiento a los objetivos de economía circular y sostenibilidad ambiental marcados por la normativa europea. En cuanto a los 20 millones de euros concedidos en presupuesto, han contado con la inversión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional —Fondos Feder—, en el marco del Plan Integral de Residuos de Andalucía —Pirec 2030.

Asimismo, la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez Parrado, puntualizó que cerrar un vertedero «no es solo tapar una herida ambiental». «Es un compromiso firme con el presente y el futuro de los municipios afectados. Es una acción de gobierno que transforma el territorio y mejora la vida de sus habitantes», explicó.

En Almería

Concretamente, la provincia de Almería es por ahora una de las que más actuaciones ha concentrado dentro de este programa, según ha señalado la Junta. A los sellados ya finalizados en los municipios de Bayarque, Instinción, Olula del Río, Paterna del Río y Tabernas, así como las actuaciones de limpieza y restauración ambiental en otras cinco localidades almerienses, se suman cuatro vertederos que ya han sido adjudicados o están en ejecución. A estos, hay que añadir otros dos que tienen prevista su licitación en los próximos meses. Todo ello, con una inversión global cercana a los 15 millones de euros.

Entre los proyectos ya en marcha destaca el sellado del vertedero de Albox, con un presupuesto de más de dos millones y medio de euros. Esta intervención, adjudicada a finales de 2024, permitirá eliminar un foco potencial de contaminación y regenerar un espacio próximo a la población. En paralelo, se avanza en la ejecución de los trabajos en el vertedero de Castro de Filabres, adjudicado por más de un millón de euros y actualmente en obras.

También se han iniciado los trabajos del sellado del vertedero de Líjar, por un importe cercano a los 700 mil euros, y se encuentra pendiente de licitación el cierre definitivo del vertedero de Cuevas del Almanzora. En el caso de Berja, la actuación está pendiente de adjudicación y cuenta con un presupuesto de más de dos millones de euros.

Intervenciones

Para el Gobierno andaluz, el sellado de vertederos contempla una intervención técnica y ambiental compleja, que incluye la estabilización de residuos inertes, la instalación de sistemas de drenaje, la cobertura vegetal con especies autóctonas y la monitorización ambiental posterior. Estas medidas evitan filtraciones a los acuíferos y permiten la recuperación paisajística de los terrenos.

En base a esto, la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular subrayó que desde la Junta «queremos que estos espacios puedan integrarse de nuevo en el entorno natural e incluso tener usos compatibles con el disfrute público o la restauración forestal».

Otro de los ejes prioritarios de esta Consejería es reducir drásticamente el vertido de residuos municipales, que deberá situarse por debajo del 10% del total generado en 2035.