Once parejas de águila imperial ibérica se asientan en nidos artificiales en Andalucía

Un total de once parejas de águila imperial ibérica han nidificado este año en estructuras artificiales repartidas por distintas provincias andaluzas, dos de ellas por primera vez durante la pasada primavera, en las localidades de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y Vilches (Jaén).

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía informó este martes sobre la reparación de nidos naturales desmoronados y la instalación de plataformas artificiales que imitan las estructuras originales. Esta línea de trabajo, integrada en el Plan de Recuperación de la especie y alineada con la Estrategia estatal de Conservación aprobada en 2001, tiene como objetivo frenar una de las principales causas de fracaso reproductor, como es la pérdida de nidos por caída o derrumbe.

El águila imperial ibérica (Aquila adalberti), una de las rapaces más emblemáticas de la península y con distribución limitada, habita en sierras, dehesas y campiñas, donde nidifica principalmente en árboles de gran porte como eucaliptos, pinos o quercíneas.

Varios pollos de águila imperial, en un eucalipto. / CÓRDOBA

Sin embargo, la escasez de árboles adecuados o la debilidad estructural de algunos nidos, agravada por fenómenos meteorológicos adversos, compromete seriamente la cría. En algunos casos excepcionales, las parejas incluso han llegado a construir sus nidos en torretas eléctricas, detalló la Junta.

Para paliar esta situación, se han instalado en los últimos años plataformas artificiales en 25 territorios andaluces, entre ellos zonas clave como Doñana (8), Jaén (5), Cádiz (4), Sevilla (4), Granada (2) y Córdoba (2), y su instalación ha corrido a cargo de personal especializado en trabajos en altura de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya).

El pasado año 2024 un total de 12 parejas reproductoras utilizaron estas plataformas con éxito, lo que representa un 7,3 % del total de las 164 parejas reproductoras censadas.

«El uso continuado de algunas de estas plataformas está permitiendo consolidar territorios y garantizar la seguridad de las crías», destacan los técnicos del Plan de Recuperación del águila imperial ibérica, quienes subrayan también que «cada año se incrementa el número de estructuras ocupadas, lo que evidencia la utilidad y eficacia de esta herramienta».