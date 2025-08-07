La Junta destaca el liderazgo andaluz en energías renovables

La Junta de Andalucía consolida su posición como referente nacional en el despliegue de energías renovables y autoconsumo, un avance que destaca el propio consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela: «Andalucía es referente. Las cifras más importantes de potencia renovable instalada y generación alcanzada nos diferencian».

En una entrevista concedida a Europa press, el consejero detalló que la comunidad cerró 2024 con más de 171.000 instalaciones de autoconsumo, «lo interesante es que suponen, de manera agregada, el 11% de la potencia renovable instalada a cierre de 2024», lo que representa un total de 1.560 megavatios instalados en hogares y empresas.

«Más de un 10% de las renovables que hay en Andalucía son para autoconsumo doméstico o autoconsumo empresarial», con un dato destacable: «el 52% del autoconsumo que hay instalado en Andalucía, más de la mitad, es de ámbito empresarial». Paradela insiste en que el autoconsumo «es la forma más directa de aterrizar la transición energética en tu factura eléctrica», beneficiando tanto a empresas como a familias.

La administración autonómica ha puesto especial énfasis en el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas, especialmente en zonas vulnerables. «Nos hemos planteado, como foco especial de autoconsumo, el autoconsumo colectivo», señaló.