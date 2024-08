Calenda verde

En un artículo publicado por la revista Journal of Human Evolution, la etóloga y primatóloga estadounidense Lynne A. Isbell asegura que nacemos con miedo a las serpientes porque es un instinto de supervivencia heredado de nuestros ancestros. Se trata de una respuesta atávica, que ha debido quedar grabada en nuestro código genético y que compartimos con el resto de primates. Es más, existe una base neurobiológica que explica por qué los primates mostramos una gran sensibilidad visual a las serpientes y somos capaces de detectarlas rápidamente.

El cerebro humano nos permite habitar en un mundo separado de la realidad palpable. El neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik nos explica que el ser humano tiene la capacidad de vivir en un mundo invisible que le ocupa la mente, gracias a que su lóbulo prefrontal -base neurológica de la anticipación- está conectado al sistema límbico –base neurológica de la memoria y las emociones. Así, los seres humanos pueden instalarse en los mundos maravillosos o terroríficos que no cesan de inventar. Herederos de aquellos animales mitológicos del mundo clásico, como las gorgonas o las arpías, perviven también en la memoria colectiva del mundo rural seres fantásticos que han poblado durante siglos las leyendas y cuentos de nuestros pueblos, y donde los ofidios ocupan un lugar preferente. Existía, de hecho, un ser misterioso y enigmático representante de esa zoología fantástica, a mitad de camino entre lo legendario y lo real, que aparecía en refranes que escuchaba de pequeño: «Si el alicante viera y la víbora oyera, no habría hombre que al campo saliera».

Ese enigmático ser aparecía descrito en el Diccionario de Autoridades (1726-1739), primer documento de este tipo realizado por la Real Academia Española, que, entre las acepciones de la palabra «alicante», recogía la siguiente: «Especie de culebra conocida en tierra de Sevilla, corta como de vara y media, gruesa como la pierna de un hombre, la cabeza mayor de los que corresponde a este tamaño. Tiene muchos dientes como colmillos del gato, la piel manchada como de pardo oscuro sobre campo ceniciento, y en alguna vez se ha visto verde claro. Las labores que forman las manchas son como en la víbora. Es ferocísima y embiste aunque no la inquieten. Su veneno es mortal, y a más de ello es tanta su fuerza, que suele despedazar y matar a un hombre. Hállase rara vez».

Los hombres del campo describían al alicante como «culebra gruesa y peluda con dientes de gato, venenosa y muy peligrosa». En alguna ocasión, durante mis vacaciones estivales en Trassierra cuando era niño, se propagaba la noticia de que habían visto una serpiente peluda por la fuente del Elefante y también nos advertían de que al final del verano las víboras se colgaban de las ramas de los árboles y entonces se volvían muy peligrosas. Yo no me creía esas historias porque pensaba que lo que pretendían era asustar a los niños para que no fuéramos al Bejarano o al arroyo del Molino a robar avellanas. Pero con el tiempo comprobé que existía una base real en esos fantásticos relatos.

La culebra gruesa y peluda que algunos identificaban con el alicante podría ser sencillamente una familia de meloncillos, caminando en fila india, introduciendo el morro bajo la cola de la que antecede, enganchados unos a otros para no perderse, y serpenteando entre el matorral. Si en alguna ocasión se le disparaba, el alargado ser se rompía en «trozos» más pequeños que desaparecían en distintas direcciones, desconcertando al cazador, que huía rápidamente del lugar y luego contaba su experiencia con un punto de exageración.

Leyendo la enciclopedia de la fauna Ibérica de Félix Rodríguez de la Fuente me topé con la siguiente aseveración: «Es interesante resaltar que a finales de verano la víbora hocicuda adopta hábitos arborícolas y se encarama a los árboles y arbustos de denso follaje hasta unos dos metros de altura; entonces sus picaduras resultan peligrosas», así que comprobé que también parecía ser cierta aquella otra advertencia.

En todo caso, no hay que preocuparse demasiado. Nuestra víbora hocicuda (Vipera latastei) es seguramente el ofidio más escaso de nuestra herpetofauna, aunque puede ser relativamente abundante en determinadas localizaciones. A lo largo de mis andanzas campestres he tenido cientos de encuentros, si no miles, con serpientes de todas las especies, pero tan sólo he avistado a la víbora hocicuda en cuatro ocasiones: en el valle del río Yeguas, bajando por la Vegueta del Fresno; en la pista de Trassierra a los Arenales; en Sierra Alcaide (Carcabuey), y en la sierra de Abuchite en Luque. La víbora es un animal tímido que permanecerá escondido ante nuestra presencia o intentará huir si es descubierta. Solamente un descuido, como pisarla sin querer, podría provocar un accidente, ya que la principal función del veneno es paralizar a sus presas, entre las que no nos encontramos. De hecho el número de casos de mordeduras de víbora es muy escaso. Tomando como referencia datos concretos del servicio de farmacia del hospital Reina Sofía de Córdoba, desde septiembre de 2010 hasta ahora, se ha dispensado suero antivíbora al servicio de urgencias, por posible picadura de este ofidio, tan sólo en ocho ocasiones y siempre entre los meses marzo a octubre: una en 2011, 2012, 2018, 2019 y 2023; y tres en 2017. En los siete años no citados de este período no se ha registrado ninguna dispensación. Es interesante señalar que este suero antivíbora, que se compra al Instituto Pasteur de París, es específico para Vipera berus (víbora europea), y parece que podría servir también para Vipera aspis (víbora aspid) y Vipera ammodytes (víbora cornuda), aunque con estas dos últimas especies no hay estudios en humanos. El prospecto no dice nada de Vipera latastei, nuestra víbora hocicuda, endémica de la península Ibérica, para cuyo veneno, hoy por hoy, no existe antídoto específico.

La nacarada y la flor de la viuda Conforme avanza el estío y se van secando las flores anuales de la primavera, se le va complicando la existencia a las todavía abundantes mariposas, que tienen que acudir a las plantas de floración más tardía para alimentarse. Una de ellas es la flor de la viuda (Trachelium caeruleum), interesante campanulácea ligada a paredes rezumantes en fuentes, márgenes de cursos de agua y acequias, que florece de junio a julio y se mantiene en flor a lo largo del verano. Entre los lepidópteros que la visitan por estos días está la nacarada (Argynnis paphia), una gran mariposa naranja, de la familia Nymphalidae. Se trata de una especie univoltina (completa un único ciclo vital a lo largo del año) que emerge desde junio hasta finales de agosto. Desafortunadamente, debido al deterioro generalizado de los ambientes donde habita, la flor de la viuda es una especie en recesión, lo que seguramente complicará la existencia de una de las mariposas más bonitas que engalanan los campos del estío.

