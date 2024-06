«El clima en España ya no tiene nada que ver con el de los años 80»

Rubén del Campo está acostumbrado a vincular su actividad como experto en meteorología con los medios de comunicación. Por ello se ha contado con su participación en una mesa redonda titulada Cuando el planeta se enfada. Verdades y mitos de la meteorología, dentro del Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente que organizan Enresa y la Asociación de Periodistas de Información Medioambiental y se ha celebrado en Córdoba.

-Ha participado usted en un seminario sobre Periodismo y Medio Ambiente en unos días en los que los medios estamos publicando que otra vez tendremos el verano más cálido de la historia. ¿Esto es un recurso informativo o es que realmente estamos atravesando una situación complicada?

-Realmente estamos atravesando una situación climatológica que nos lleva a este tipo de situaciones. En España, el clima ya no tiene nada que ver con lo que sucedía en los años ochenta o noventa en los que había veranos calurosos pero no lo eran tanto como ahora o tan seguidos. Como comenta, las previsiones hablan de un verano que no sabemos si va a ser el más cálido de la historia pero, lo que sí parece es que sí a va estar en el rango de los de los últimos años, que hemos vivido olas de calor tremendas, por su duración, por la intensidad que han tenido, por la extensión a la que han afectado que no solo ha sido a España sino también a gran parte de Europa. Yo suelo decir que estamos en una nueva realidad climática en España. Es un país mucho más cálido y nos tenemos que acostumbrar a esa circunstancia.

-Sin embargo, siguen existiendo voces que hablan de que siempre hemos tenido olas de calor, de sequía y que no deja de ser una cosa normal y cíclica. ¿Qué cree usted, es cambio climático o una situación habitual?

-Que siempre ha hecho calor es verdad. España es un país cálido. Y las sequías, qué vamos a contar en Andalucía de las sequías con lo mal que se ha pasado en décadas pasadas con ellas. Es verdad, las sequías forman parte del clima de nuestro país y el calor, también, pero ahora se está incrementando. Entonces, las olas de calor, con los datos en la mano, son más fuertes. Córdoba ha batido record de temperatura. En La Rambla tenemos el récord de España de temperatura de hace tres años solo. Y en cuanto a las sequías, pues es verdad que la sequía de los años 90 fue tremenda por las consecuencias económicas que tuvo en Andalucía, con las restricciones y demás. Pero ahora estamos atravesando una sequía un poco matizada por lo que ha llovido en los últimos meses, que parece que ya se ha acabado. Afortunadamente, se han llenado los embalses y la situación es más favorable que hace unos meses, pero si analizamos la lluvia de los últimos tres años seguimos en sequía y Andalucía sigue en sequía y lleva en esa situación, la Cuenca del Guadalquivir, desde marzo de 2016, lleva ocho años ya. Y una sequía tan larga como la actual, desde que tenemos datos, tampoco se había vivido. Entonces, sí, efectivamente siempre ha habido sequías y olas de calor, pero ahora le estamos dando una vuelta a la tuerca porque son más intensas y más duraderas.

-Y aparte de la concienciación ciudadana, que es el mensaje que más se viene repitiendo en los últimos años, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Hay quien reclama más infraestructuras hidráulicas.

-Si estamos en un país más cálido, más seco, con menos recursos hídricos, lo que hay que hacer es repensar la gestión del agua, porque el agua siempre ha sido un bien escaso en España. Hay que repensar cómo gestionamos una materia prima que no es infinita, ni mucho menos, y probablemente vamos a tener mayor demanda en los próximos años por estas circunstancias de mayores temperaturas.

-¿Y revisar el modelo agrícola actual?

-¿Adaptar los cultivos?, pues es una opción, pero también adaptando el consumo. Y con las temperaturas, lo mismo. El calor es un enemigo silencioso. Parece que cuando vemos imágenes en los telediarios de inundaciones en las que han muerto cientos de personas, la alarma salta enseguida. Pero el calor mata a miles de personas al año, qué hacemos, pues elaborar sobre todo sistemas de alerta temprana. En la Aemet tratamos de avisar a las autoridades de sanidad con la mayor antelación posible para que se puedan tomar medidas y proteger a personas vulnerables, gente mayor, bebés y personas con enfermedades previas que, tomando medidas de protección, muera menos gente. Y luego, evidentemente, adaptar nuestras ciudades, en Andalucía como siempre ha hecho calor hay una mayor adaptación, pero ciudades del norte que no tienen una cultura del calor, tendrán que adaptarse comprendiendo o tomando como ejemplo esa cultura de calor del sur. Esa manera de distribuir las ciudades adaptadas al calor.

-Ha participado usted en un seminario sobre Periodismo y Medio Ambiente. Desde el punto de vista de su profesión, ¿se está haciendo bien desde los medios de comunicación? ¿Se está transmitiendo correctamente el mensaje de la situación que atravesamos y lo que se nos viene encima?

-En mi opinión, todo es mejorable, pero ya desde el organismo meteorológico, desde la Aemet, podríamos hacer también un mensaje más comprensible y que llegue mejor tanto al público como a los tomadores de decisiones, que al final son los que van a poner las medidas sobre la mesa. Sobre los medios de comunicación, yo tengo que decir que desde la Aemet estamos muy contentos porque transmiten muy bien nuestro mensaje. Aunque hay alguna excepción, por lo general, los medios de comunicación serios transmiten fielmente nuestra información.

