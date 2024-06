Calenda verde

En su obra Cuestiones naturales, Lucio Anneo Séneca afirma que «llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignoráramos cosas que para ellos son tan claras... Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas futuras, cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que investigar... La naturaleza no revela sus misterios de una vez para siempre». Con estas palabras comienza el famoso astrónomo Carl Sagan su grandiosa obra de divulgación científica Cosmos, poniendo de manifiesto lo acertado del vaticinio del filósofo cordobés. Igual de actuales pueden resultar sus pensamientos con respecto al consumismo, un mal que invade nuestro vigente mundo. Para Séneca el lujo y la ostentación son el resultado de una sociedad vacía de otros valores, que todo lo confía a las apariencias: «Ninguno de esos que ves vestidos de púrpura es feliz no más que aquellos a quienes las representaciones teatrales le asignan el cetro y la clámide…». Seguramente Séneca se refería al paludamentum o a la toga picta, capas púrpuras de los cónsules o senadores, también usadas por los comandantes militares. Para conseguir este color característico se utilizaban tintes extraídos de las hembras de ciertas cochinillas, que son unos pequeños insectos pertenecientes al orden hemíptera. Las prendas rojas se convirtieron en un símbolo de estatus debido a la dificultad para encontrar tintes en este color. El propio Séneca habría lucido estas llamativas túnicas durante el período que fue senador y cónsul, y precisamente desde la Colonia Patricia Corduba se exportaba a Roma este tinte, junto con otros muchos y variados productos. En una entrevista realizada al historiador y escritor Alberto Monterroso, a raíz de la publicación de su libro sobre Séneca, dice que el «lobby cordobés» adquirió gran influencia en la capital del imperio y muchas familias enviaban emisarios a Roma para defender sus transacciones, incluso el propio padre de Séneca hacía continuos viajes desde Córdoba a la «ciudad eterna» con este fin.

La obtención de este pigmento tiene mucho que ver con un arbusto o arbolillo del género Quercus. Nos referimos a la coscoja (Quercus coccifera), cuyo género coccifera deriva del verbo latino fero (llevar), y del sustantivo coccum, quermes, cochinilla cuya hembra globosa se desarrolla sobre las ramas de las coscojas en los climas más cálidos y secos (género Kermes, Familia Quermésidos); de este quermes, llamado también grana de tintes, grana de quermes o coco de tintes, deriva el color de grana o carmesí (del árabe quermezí). El médico y botánico español del siglo XVIII José Quer y Martínez nos confirma que en tiempos de la dominación romana se cobraba a España un crecido tributo anual de esta grana, que se recogía por mayo o junio en las regiones más térmicas del este y sureste, en los años secos y calientes.

El mencionado colorante rojo continuó siendo muy valorado durante el Medievo, y entre los siglos XIV y XV la grana de quermes era «de lejos la más estimada y demandada» para textiles y lana de lujo en los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España e Italia. En su libro La industria medieval en Córdoba, el historiador Ricardo Córdoba de la Llave nos cuenta cómo en nuestra ciudad destacó el uso de la grana en la tintura de bonetes, de los que existían dos variedades, «los prietos» y «los granas»; y que se crearon compañías dedicadas exclusivamente al trabajo en este tipo de tinte. La grana era por entonces muy abundante en el término de Córdoba y el cabildo municipal cuidaba y regulaba su recolección, cuya temporada se iniciaba a mitad de mayo.

Tras el descubrimiento de América, la grana se fue sustituyendo por otro producto similar, obtenido por los aztecas a partir de la recolección una cochinilla mejicana que parasitaba a las chumberas, y que producía un pigmento más intenso, de tal modo que podía ser usado en menor cantidad. Pero finalmente su uso también comenzó a decaer tras la llegada de los reemplazos sintéticos al mercado. Como vestigio del esplendoroso pasado de este recurso natural todavía perdura el topónimo «grana» en algún monte de nuestra región. Por ejemplo, en el término municipal de Fuente Obejuna, a pocos kilómetros de donde se ubican los vestigios de la antigua ciudad romana de Mellaria, se localiza la sierra de la Grana, de la que Ramírez de las Casas-Deza decía, a mediados del siglo XIX, que era así llamada «por lo muy fecunda que es de este precioso insecto...».

Un lince ibérico descansa sobre una roca en Sierra Morena. / CÓRDOBA

Buenas noticias para el lince «Me quedé atónito ante la súbita presencia de la belleza animal, una belleza que, para mí, siempre ha superado a la del paisaje, el mar o las estrellas, porque creo que es la síntesis de todas ellas...» los ojos verdes, transparentes, cristalinos, ojos con todo el mensaje de los bosques y las estepas españolas desde el día de la prehistoria, con toda la fuerza y la nostalgia de una especie condenada a muerte». Palabras de Félix Rodríguez de la Fuente (Radio Nacional de España, 1978), del que me acuerdo especialmente cuando leo la noticia de que el lince ibérico supera ya los 2.000 ejemplares en la Península, está presente en cada vez más provincias y sigue expandiéndose hacia el norte y el sureste. En Córdoba tenemos la suerte de contar con dos poblaciones: la de Andújar-Cardeña, que se mantiene entre 268 a 271 ejemplares, y la del Guadalmellato, que cuenta con 40 a 41 ejemplares. Por estas fechas, los cachorros nacidos hace pocos días -las hembras paren entre marzo y mayo- comenzarán a enfrentarse a la dura supervivencia. Algunos, a los 15 días haberse producido el parto, habrán abierto los ojos a la vida por primera vez, ojos que serán de un color azul-grisáceo que irá tornándose a marrón, ámbar o verdoso, y que tanto fascinaron a Félix; otros, más adelantados, estarán siendo destetados, después de haberse alimentado de leche materna de forma exclusiva durante los primeros 54 días de vida. Pero todos viviendo un momento crítico, porque es cuando se producen los mayores índices de mortalidad.

