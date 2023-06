Y en esta noche mágica no podía faltar una planta mágica. Por estos días florece en nuestros campos el hipérico, también conocido como hierba de San Juan. De las flores estrujadas del hipérico brota un pigmento rojo – en realidad un principio activo conocido por hipericina-- que simboliza la sangre de San Juan Bautista, decapitado a petición de Salomé, hijastra del rey Herodes; y de ahí surge la antigua creencia en sus propiedades mágicas, ya que se empleaba para ahuyentar a los demonios y a los espíritus de las tinieblas. Pero el hipérico es también una de las plantas de mayor interés medicinal, que ha sido utilizada desde tiempos remotos. Citada por Hipócrates, Galeno, Plinio y Dioscórides, se ha recomendado como agente antiinflamatorio, para mejorar estados de ánimo, como antiséptico y analgésico. Para nuestros antepasados, la identificación de las plantas de un lugar determinado, y saber cuáles eran buenas para comer, útiles desde un punto de vista médico o cuáles eran tóxicas, fue la primera base de los conocimientos complejos. Este tipo de información cultural pasaba de generación en generación, lo que permitía acumular y perfeccionar el acervo de conocimientos. Sin embargo, si se rompe la cadena, las sociedades humanas también se vuelven vulnerables ante la pérdida de información y habilidades.

A veces, los conocimientos tradicionales olvidados son recuperados por la ciencia. Los últimos 20 años han sido testigo de numerosos estudios clínicos que avalan la utilidad de esta planta para tratar la depresión, demostrando que es tan eficaz como el fármaco imipramina y que podría considerarse como tratamiento de primera elección en pacientes con depresiones de leves a moderadas, estados de ansiedad y como inductor del sueño. Así que el hipérico se ha vuelto a poner de moda, y en algunos países, como Alemania, los medicamentos que contienen extracto de hipérico se recetan y consumen mucho más que los fármacos antidepresivos clínicos. No es de extrañar que así ocurra en un momento que la salud mental es considerada una crisis pandémica, el suicidio ocupa el cuarto lugar en la lista de las causas de muerte de personas entre los 15 y los 29 años, y los niveles de depresión y ansiedad no paran de aumentar, al igual que el gasto farmacológico.

El hipérico crece de forma silvestre en prados y herbazales, y en márgenes de bosques y caminos. En torno a la festividad de San Juan, cuando la planta experimenta su máximo esplendor, se cosechan las sumidades floridas, que se deben dejar secar a la sombra, en un lugar fresco pero seco, para preparar infusiones, a razón de una cucharada sopera de planta por taza de agua, que se toma hasta tres veces al día. Pero no hace falta que esquilmemos los prados y bosques en busca de esta planta de flores de color amarillo dorado, basta tan sólo con que acudamos al campo. Está demostrado que pasar tiempo en la Naturaleza restaura nuestra energía mental y fortalece la capacidad de concentración del cerebro. Esta relación inconsciente entre la mente y la naturaleza tiene repercusiones de la máxima trascendencia, con efectos muy notables en nuestra salud física y psíquica. Una de las mejores descripciones de los beneficios que las personas experimentan en la naturaleza la realizó a mediados del siglo XIX el paisajista estadounidense que creó el Central Park de Nueva York, Frederick Law Olmsted. Escribió que si «pensamos en la íntima relación de la mente con el sistema nervioso», es fácil entender que la belleza de los paisajes naturales «atraiga a la mente sin agobios, pese a ejercitarla; la serene y, sin embargo, la anime; y así, gracias a la influencia de la mente sobre el cuerpo, produzca un efecto relajante que refresca y revitaliza todo el sistema».

El escarabajo sanjuanero

El mes de junio despliega también, aunque no de forma irrevocable -es decir no ocurre todos los años--, algunas oleadas de insectos adultos, cuando culminan su metamorfosis. Una de las más sorprendentes es la de los escarabajos sanjuaneros (género ‘Melolontha’), así llamados por hacer su aparición aproximadamente por San Juan, y por tanto se considera una de las especies que anuncia el verano. Estos coleópteros pueden llegar en masa, incluso por cientos y miles, a las ventanas y puertas si están iluminadas. Este fenómeno lo protagoniza sobre todo la especie más representativa, ‘Melolontha melolonta’, que no se suele dar en nuestra zona porque está vinculada principalmente a los bosques de roble.

En nuestras latitudes es más frecuente el gusano blanco del olivo (’Melolontha papposa’), llamado así debido a que su larva, bastante grande, se alimenta de las raíces de este árbol tan típico de Andalucía. Los adultos son fáciles de identificar porque los machos poseen unas antenas muy características, ramificadas en varios segmentos paralelos (como un abanico), muy parecidas al aspecto de nuestras pestañas. En estado de larva, cuando es un «jugoso gusano», constituye un bocado apreciado por los jabalíes y otros mamíferos. Por eso, en olivares donde los jabalíes están presentes es frecuente encontrar numerosos olivos «arados a conciencia» por los cochinos en busca de esta apetecible fuente de proteínas.