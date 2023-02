Meteorólogos de campo

El avefría parece sentirse muy a gusto con estas bajísimas temperaturas que nos están acompañado en los últimos días. Cuando media el mes de febrero estas aves, llamadas en Los Pedroches «aguanieves», regresan a sus zonas de reproducción, pero si una tardía ola de frío azotase el suelo centroeuropeo, miles de ellas irrumpirán de nuevo en nuestros campos

El contacto con la naturaleza nos afecta a varios niveles: en ocasiones nos llena por completo y nos damos cuenta de sus efectos al instante, pero otras veces influye en nosotros de un modo lento y subconsciente, que puede ser especialmente adecuado para las personas que sufren traumas, enfermedades o la pérdida de seres queridos. El poeta romántico inglés William Wordsworth creía que una relación viva con la naturaleza es una fuente de energía que puede fomentar el desarrollo saludable de la mente. La naturaleza, según él mismo dijo, lo inició a la vida: las largas caminatas por las montañas de la región inglesa de Cumbria despertaron sus sentidos forzándolo a salir de la profunda introversión en la que estaba encerrado desde pequeño. Para Wordsworth, que había sufrido el dolor de la muerte de sus padres en la niñez, los aspectos apacibles del mundo natural le proporcionaban una presencia consoladora y compasiva. La psiquiatra y psicoterapeuta Sue Stuart-Smith, abundando en la misma idea, dice que «los árboles, el agua, las piedras y el cielo quizá sean impermeables a las emociones humanas, pero no nos rechazan. La naturaleza no se altera con nuestros sentimientos y al no haber contagio podemos experimentar una especie de consuelo que ayuda a aliviar la soledad de la pérdida».

Todos necesitamos encontrarnos en un entorno adecuado para entrar en ese estado de serenidad mental necesario para procesar emociones intensas y agitadas, y los paisajes del invierno ayudan a conseguirlo. Ese estado de dulce melancolía, que aparece sin explicación ni señales previas, se presenta con mayor frecuencia en las épocas del año en las que el sol baja su intensidad luminosa.

Fugas de tempero

Un sonido lastimero se escucha en medio de la espesa niebla matinal que cubre los barbechos y nos saca de nuestros pensamientos. Lo emite una de las aves más representativas del invierno mediterráneo. Su nombre no deja lugar a dudas. El avefría, que es como se llama, parece sentirse muy a gusto con estas bajísimas temperaturas que nos están acompañado en los últimos días. Son tan del frío que los hombres del campo en Los Pedroches las llaman «aguanieves». Entre la bruma distinguimos esos pájaros de mediano tamaño con un contrastado colorido blanco y negro y una alargada cresta formada por algunas plumas de la cabeza. Suelen ir en grupo y cuando levantan el vuelo son inconfundibles con sus características alas redondeadas que baten lentamente.

Cuando media el mes de febrero las avefrías escandinavas, alemanas, rusas o bálticas regresan a sus zonas de reproducción, pero si una tardía ola de frío azotase el suelo centroeuropeo, miles de avefrías irrumpirán de nuevo en nuestros campos, ya que es característico de esta especie emprender migraciones masivas que concluyen en las regiones más cálidas del sur del continente, cuando en sus lugares de origen se produce un endurecimiento climático adverso. Estos desplazamientos, conocidos por los ornitólogos como «fugas de tempero», son la circunstancia principal que le ha valido el nombre vulgar de «avefría», ya que su aparición se relaciona con una brusca bajada de las temperaturas. De este modo, nuestros campos quedan invadidos por estas multitudinarias arribadas tan imprevisibles como las olas de frío o temporales que las originan y que, de un día para otro, vuelven a quedarse sin avefrías ni otras aves de similar comportamiento al mejorar las condiciones meteorológicas.